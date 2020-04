LIVE. Volg hier Kamerdebat - Vlaamse regering laat nog geen bezoek toe in woonzorgcentra - 417 nieuwe overlijdens gemeld in ons land

• In 24 uur tijd werden er 417 nieuwe overlijdens in ons land gerapporteerd. Bekijk hier het overzicht van de nieuwe cijfers • De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige coronamaatregelen verlengd tot 3 mei, maar er komen ook versoepelingen. Tuincentra mogen open gaan • Vlaamse regering laat geen bezoek toe in woonzorgcentra.• In de Verenigde Staten is vandaag een nieuw record van het aantal doden door het coronavirus opgetekend. Op 24 uur tijd vielen 2.569 doden.