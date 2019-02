LIVE. Volg hier de explosieve getuigenis van ex-advocaat Michael Cohen: “Trump is racist. In privé is hij nog erger”

Michael Cohen, de ex-advocaat van Donald Trump die zich tegen hem keerde, vertelt vandaag zijn persoonlijk verhaal over de handel en wandel van de president. Zijn doel is het Congres ervan te overtuigen dat Trump een “oplichter” en “leugenaar” is. Zo zal hij onder ede en in alle details getuigen dat Trump van tevoren wist van het e-maillek dat zijn Democratische rivaal Hillary Clinton tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 zou schaden. Volg hier live de getuigenis van Cohen in het Congres.