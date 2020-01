LIVE. Vliegtuig met meer dan 170 inzittenden crasht vlak na opstijgen in Iran: “Geen terrorisme” Oekraïense ambassade in Iran: “Crash veroorzaakt door motorproblemen” IB HAA

08 januari 2020

04u57

Bron: Reuters 14 In Iran is een vliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij neergestort vlak na het opstijgen in Teheran. Het toestel was onderweg naar Kiev. Niemand heeft de crash overleefd. Aan boord waren tussen de 170 en 180 inzittenden. De oorzaak van de crash is officieel nog niet bekend, maar volgens de Oekraïense ambassade in Iran liggen motorproblemen aan de basis.

Het neergestorte toestel is een Boeing 737 van Ukraine International Airlines. Het vliegtuig had de Oekraïense hoofdstad Kiev als bestemming en crashte enkele minuten na het opstijgen op de luchthaven Imam Khomeini in de Iraanse hoofdstad Teheran. Op de plaats waar het vliegtuig neerstortte, woedde kort na de feiten een felle brand. Er werden tien ambulances naar de site gestuurd.

Oekraïne

Over het precieze aantal inzittenden bestaat nog geen uitsluitsel. Volgens de Oekraïense autoriteiten zaten er in de verongelukte Boeing 737 in totaal 168 passagiers en 9 bemanningsleden. De Oekraïense premier Oleksiy Honcharuk had het eerder op de dag over 167 passagiers. Hulporganisatie Rode Halve Maan sprak dan weer van 173 inzittenden, en een woordvoerder van de internationale luchthaven in Teheran van 176 passagiers.

Zeker is wel dat niemand de ramp heeft overleefd. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Oekraïne is aan het uitzoeken hoeveel landgenoten in het neergestorte toestel zaten, meldt premier Honcharuk. Ook de Russische ambassade in Iran gaat na of er Russische burgers onder de slachtoffers zijn.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers en breekt als gevolg van de crash een werkbezoek aan Oman af. Op bevel van de president is in Kiev een crisisteam bijeengeroepen. Tot dat team behoren onder meer verschillende ministers en ook het hoofd van de buitenlandse geheime dienst.

“Technisch defect”

De oorzaak van de ramp is officieel nog onduidelijk, maar volgens de Oekraïense ambassade in Iran is die te wijten aan problemen met een vliegtuigmotor, meldt Reuters. Nog volgens de ambassade is de crash niet veroorzaakt door terrorisme. De Iraanse luchtvaartautoriteit verklaarde op de Iraanse omroep Chabar al snel na de ramp dat de oorzaak een technisch defect is.

Vliegtuigbouwer Boeing meldt dat het informatie aan het inwinnen is over de crash. “We zijn op de hoogte van de mediaberichten uit Iran en we verzamelen meer informatie”, klinkt het op Twitter.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information. The Boeing Company(@ Boeing) link

Na een vliegtuigcrash reist normaal een medewerker van de vliegtuigbouwer naar de plaats van de ramp. Het is nog niet duidelijk of dat nu ook zal gebeuren. Boeing is een Amerikaans bedrijf. De relatie tussen Iran en de VS is echter zeer gespannen momenteel.

Het neergestorte toestel is alvast geen Boeing 737 MAX, waarvan er vorig jaar twee zijn gecrasht, met 346 doden tot gevolg. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen. De productie van de 737 MAX is sinds begin dit jaar opschort.

Onderstaande kaart van Flightradar 24 toont hoe het vliegtuig van de radar verdween kort na het opstijgen in Teheran:

737 CRASH: Here's the flight path of the Ukraine International Airlines plane that crashed in #Iran



The Boeing airliner took off from Tehran's Imam Khomeini International Airport pic.twitter.com/aiQlAJNVAe QuickTake by Bloomberg(@ QuickTake) link