LIVE. Vliegtuig breekt in drie na uitschuiver op landingsbaan in Istanboel: zeker 52 gewonden Tweede ongeluk in identiek zelfde omstandigheden dit jaar op Turkse luchthaven HAA

05 februari 2020

17u01

Bron: AFP, DPA, Reuters 40 In de Turkse stad Istanboel is een passagiersvliegtuig tijdens de landing naast de landingsbaan terechtgekomen en in drie delen gebroken. Volgens gouverneur Ali Yerlikaya zijn er 52 gewonden. Er vielen geen doden.

Het ongeluk gebeurde op de Sabiha Gokcen-luchthaven met een toestel van de Turkse lowcostmaatschappij Pegasus Airlines. Volgens het gezaghebbende Aviation24.be gaat het om een een Boeing 737-800.

Aan boord waren 171 passagiers en 6 bemanningsleden, die eerder vanuit de westelijke provincie Izmir waren opgestegen, aldus de gouverneur van Istanboel Ali Yerlikaya. De vliegtuigmaatschappij bevestigt dat het vliegtuig van de landingsbaan is geschoven.

De Turkse minister van Transport Cahit Turhan zei eerder dat er geen doden zijn. Gouverneur Yerlikaya bevestigt dit. Wel vielen er minstens 52 gewonden. Zij werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is nog onduidelijk. De Turkse zender NTV meldt dat de twee piloten in kritieke toestand verkeren.

Minister Turhan zegt dat het toestel in drie delen brak na een ruwe landing. Het voorste deel van het vliegtuig kwam volledig los van de rest van de romp. Ook naast de staart is een breuk te zien. Van daaruit werd een deel van de inzittenden geëvacueerd, zo blijkt uit beelden op sociale media.

Tijdens de landing stond er een felle wind en was het hevig aan het regenen. Het is echter nog onduidelijk of het ongeluk hierdoor is veroorzaakt. Het parket is een onderzoek gestart, zegt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Tweede ongeluk op zelfde luchthaven in 2020

De internationale luchthaven Sabiha Gokcen, ten oosten van Istanboel, heeft na de crash alle vluchten opgeschort en omgeleid naar Istanbul Airport, een grotere luchthaven ten westen van de stad.

Het is al het tweede ongeval dit jaar op dezelfde luchthaven met een zelfde type vliegtuig. Ook op 7 januari schoof een toestel van Pegasus Airlines daar over de piste. Niemand raakte toen gewond of verloor het leven.

