LIVE. Vliegtuig breekt in drie na uitschuiver op landingsbaan in Istanboel, 21 gewonden

05 februari 2020

17u01

Bron: Reuters 40 In de Turkse stad Istanboel is een passagiersvliegtuig tijdens de landing naast de landingsbaan terechtgekomen en in drie delen gebroken. Volgens de Turkse minister van Transport Cahit Turhan zijn er geen doden, 21 mensen raakten wel gewond.

Het ongeluk gebeurde op de Sabiha Gokcen-luchthaven in Istanboel met een toestel van de Turkse lowcostmaatschappij Pegasus. Aan boord waren 177 passagiers en 6 bemanningsleden die eerder vanuit de westelijke provincie Izmir waren opgestegen. 21 inzittenden raakten gewond, maar er vielen geen doden, aldus de minister. Op beelden van Turkse media is te zien dat passagiers uit het toestel worden geëvacueerd.

Vliegtuigmaatschappij Pegasus bevestigt de crash, maar wenst verder niet te reageren. Volgens minister Turhan brak het toestel in drie delen na een ruwe landing. Eerder raakte al bekend dat het vliegtuig van de landingsbaan was geschoven. Het zou gaan om een Boeing 737. Het voorste deel van het toestel is geheel losgeraakt van de rest van de romp. Ook naast de staart is een breuk te zien.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Volgens de Turkse staatszender TRT was het slecht weer tijdens de landing. De internationale luchthaven Sabiha Gokcen - ten oosten van Istanboel - heeft na het ongeluk alle vluchten opgeschorst en omgeleid naar Istanbul Airport, een grotere luchthaven ten westen van de stad.

