LIVE. Vlieghe: "Begin juli waren enkele evenementen écht niet goed georganiseerd”- Huwelijkssector doet beklag: "Zoals gewoonlijk zijn we compleet vergeten”

Nationale Veiligheidsraad laat coronaregels lichtjes vieren

20 augustus 2020

13u55

Bron: ANP, Belga, Reuters

34