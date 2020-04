LIVE. Viroloog Steven Van Gucht verduidelijkt nieuwe grafiek waarmee experts waarschuwen voor enorme toename en sterrenchef Peter Goossens vraagt in VTM NIEUWS duidelijk plan voor cafés en restaurants

• Er werden vandaag 168 nieuwe doden door Covid-19 gemeld in België. 232 nieuwe patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis. Een overzicht van alle cijfers vindt u hier. • Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever wil een snelle heropstart van de economie: “ We moeten ervoor zorgen dat de reactie op de crisis niet erger wordt dan de crisis zelf .”• De dodentol in Europa is opgelopen tot ruim 100.000. In alle Europese landen, Rusland niet meegeteld, vielen er tot nu toe 100.233 doden.• De Nationale Veiligheidsraad buigt zich vrijdag over de vraag of trouwfeesten mogen doorgaan