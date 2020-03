LIVE. Vijf Vlamingen en Brusselaar hebben coronavirus, dodentol in Frankrijk loopt op tot vier Professor Goossens: “Iedereen die griep heeft, zou ook op corona getest moeten worden” IB

02 maart 2020

03u02

Bron: Reuters, The Guardian, Belga, ANP 1764 In ons land zijn vandaag zes nieuwe besmettingen vastgesteld, het gaat om vijf Vlamingen en een Brusselaar. De teller van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat intussen op meer dan 88.000 bevestigde gevallen. Wereldwijd zijn er inmiddels al meer dan 3.000 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Volg hier alles op de voet.

