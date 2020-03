LIVE. Vijf miljoen mondmaskers aangekomen in Bierset, Trump zegt G7-top af

20 maart 2020

Bron: Belga, ANP, Reuters, The Guardian

Er zijn de afgelopen 24 uur zeven mensen overleden aan het coronavirus in België. Het aantal nieuwe besmettingen bedraagt 309. Dat is voor beide parameters de grootste stijging tot nu toe. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 in te dijken, verder verfijnd: ook de vakantieverblijven in ons land moeten nu dicht. Buiten België stijgt het aantal doden ook in Italië, Spanje en Frankrijk in sneltempo. De Amerikaanse president Trump heeft de G7-top in Camp David, die in juni gehouden zou worden, afgezegd. Volg alle ontwikkelingen in deze liveblog.