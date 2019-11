LIVE. Vier medewerkers Trump getuigen over telefoontje naar Oekraïense president Redactie

19 november 2019

15u14 8 Vier medewerkers van de Amerikaanse president Donald Trump getuigen vandaag in de impeachment-hoorzittingen. Ze laten hun licht schijnen over het beruchte telefoontje van Trump naar zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky, dat zij gehoord hebben. Volg de hoorzittingen hier live.

Vandaag komen vier medewerkers van het Witte Huis aan het woord. Het gaat om Alexander Vindman, de Oekraïne-expert van het Witte Huis, en Jennifer Williams, een topmedewerker van vicepresident Mike Pence. In de namiddag (Amerikaanse tijd) volgt een tweede duo: Kurt Volker, de speciale gezant voor Oekraïne, en Timothy Morrison, een vooraanstaand lid van de nationale veiligheidsraad. Zij luisterden allen mee naar het intussen beruchte telefoongesprek tussen Trump en Zelensky.

Williams gaf eerder al aan dat ze het telefoontje “ongewoon en ongepast” vond, en herhaalde die woorden vandaag. “Ik vond het telefoongesprek op 25 juli ongewoon omdat het, in tegenstelling tot andere presidentiële gesprekken die ik had geobserveerd, een discussie inhield over wat een binnenlandse politieke kwestie leek te zijn,” zei ze.

Vindman vertelde in zijn openingsverklaring dat hij het gesprek “ongepast” vond en het rapporteerde aan John Eisenberg, de advocaat van de Veiligheidsraad. “Ik maakte me zorgen over het telefoontje, wat ik hoorde was ongepast, en ik heb dat gemeld aan de heer Eisenberg,” zei Vindman.

Vindman legde vervolgens uit waarom hij het gesprek “ongepast” vond. “Het is ongepast voor de president van de Verenigde Staten om een ​​buitenlandse regering te vragen een Amerikaans staatsburger en politieke tegenstander te onderzoeken. Het was duidelijk dat als Oekraïne een onderzoek zou instellen naar de verkiezingen van 2016, de Bidens en Burisma (het Oekraïense gasbedrijf waarvoor de zoon van Joe Biden werkte), dit zou worden geïnterpreteerd als een partijdige zet.”