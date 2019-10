LIVE. Verenigd Koninkrijk op weg naar nieuwe verkiezingen op 12 december, parlement houdt finale stemming TT LH

29 oktober 2019

21u00

Bron: ANP, de Volkskrant, BBC, The Guardian 4 Het Britse Lagerhuis heeft vanavond de eerste horde genomen voor nieuwe verkiezingen in december. Het wetsvoorstel daarover werd zonder formele stemming voorlopig goedgekeurd. Een amendement van de oppositie om de verkiezingsdatum te vervroegen van 12 naar 9 december werd weggestemd. De wet die de verkiezingen regelt moet nu nog in definitieve lezing goedgekeurd worden. Dat gebeurt nu. Volg hieronder live de stemming en de bekendmaking van het resultaat.

Premier Boris Johnson wou een verkiezing op 12 december om de impasse rond de brexit te doorbreken. De wet legt de lat voor vervroegde verkiezingen echter hoog. Daar moet twee derde van de Lagerhuisleden mee instemmen, terwijl de Conservatieve Partij van de premier niet eens een normale meerderheid heeft in het Lagerhuis. Gisteren had Johnson 434 stemmen nodig, twee derde van het Lagerhuis, maar de teller staakte bij 299.



De premier gooit het na drie nederlagen daarom over een andere boeg. Hij wil via een gewone wetswijziging de datum van de volgende verkiezingen veranderen. Zo'n wet heeft slechts een simpele meerderheid - de helft plus één - nodig om te worden aangenomen.

Eerste horde genomen

De regering wil dat de volledige behandeling in het Lagerhuis vandaag wordt afgerond, wat uitzonderlijk snel is. Het debat begon deze namiddag en kan nog enkele uren duren. Rond 18.45 uur werd de eerste horde genomen zonder formele stemming en werd de wet in voorlopige lezing goedgekeurd.



Eerder dienden verschillende oppositiepartijen amendementen in waardoor ook EU-burgers en 16- en 17-jarigen zouden kunnen meestemmen, maar die voorstellen werden uiteindelijk niet ter stemming voorgelegd. Enkel een amendement van Labour om de verkiezingen niet op 12 maar op 9 december te organiseren, werd besproken.



Even zag het er nog naar uit dat er toch geen verkiezingen zouden komen: Downing Street 10 bevestigde deze namiddag dat de regering het wetsvoorstel weer zou intrekken als het parlement de amendementen over stemrecht voor EU-onderdanen en jongeren succesvol zou goedkeuren. Dat gebeurde dus uiteindelijk niet.



De definitieve stemming over de vervroegde verkiezingen zal pas later op de avond plaatsvinden.

9, 11 of 12 december?

Vraag was nog wanneer er verkiezingen komen. Verschillende oppositiepartijen stelden een vroegere datum voor, waaronder 9 december. Omdat veel studenten tijdens die decemberweek naar hun ouderlijk huis gaan voor de kerstvakantie, wilden ze de stembusgang aan het begin van die week houden. Studenten zijn namelijk meestal geregistreerd om te stemmen in de plaats waar ze school lopen. De Tories houden het liever op donderdag 12 december, omdat het de Lagerhuisleden meer tijd geeft om het brexitakkoord goed te keuren.

Een amendement van Labour om de verkiezingen op 9 december te houden, werd vanavond rond 21 uur weggestemd met 315 stemmen tegen 295. Een overwinning voor de regering dus: als de wet straks definitief wordt goedgekeurd, komen de verkiezingen er allicht op 12 december.

Tien partijleden weer toegelaten

Intussen heeft de Conservatieve partij tien parlementsleden die ze eerder uit de partij had gezet, weer toegelaten. De tien werden enkele weken geleden samen met elf anderen aan de kant geschoven omdat ze tegen de wil van de regering in hadden gestemd om een harde brexit te vermijden. Tien van hen, onder wie Nicholas Soames, de kleinzoon van Winstons Churchill, besloten naar de fractie terug te keren.

Enkele andere vooraanstaande rebellen, zoals Dominic Grieve, Oliver Letwin, Ken Clarke en Philip Hammond, blijven vooralsnog als onafhankelijke zetelen in het parlement.

Uitstel bevestigd

De grootste oppositiepartij Labour was tot nog toe minder happig op vervroegde verkiezingen, maar partijleider Jeremy Corbyn kondigde deze middag aan toch vervroegde verkiezingen te steunen. Hij stelde in een verklaring dat voorlopig voldaan is aan zijn eis dat een brexit zonder deal van tafel moet zijn. “We hebben van de Europese Unie gehoord dat uitstel van het artikel 50 tot 31 januari is bevestigd, dus voor de komende drie maanden is onze voorwaarde vervuld. We zullen nu de meest ambitieuze en radicale campagne voor echte verandering lanceren die dit land ooit heeft gezien”, klinkt het in een statement.

Johnson kan ook rekenen op steun van de antibrexitpartijen Liberal Democrats en Scottish National Party (SNP). Zij hebben duidelijk gemaakt het voorstel onder voorwaarden te kunnen steunen. Beide oppositiepartijen hopen door nieuwe verkiezingen op extra zetels in het parlement om een nieuw referendum over het EU-lidmaatschap te forceren.

Tusk vraagt Londen geen tijd te verspillen

De brexitdatum is dus opgeschoven naar 31 januari 2020, al kunnen de Britten er ook uit van zodra het brexitakkoord in Groot-Brittannië en in het Europees parlement geratificeerd is. Gisteren al hadden de ambassadeurs van de 27 lidstaten ingestemd met het verzoek, vandaag werd die beslissing via een schriftelijke procedure geofficialiseerd.

“De EU27 heeft het uitstel formeel goedgekeurd. Het is misschien het laatste. Maak alstublieft optimaal gebruik van deze tijd”, tweette afscheidnemend Europees president Donald Tusk. “Ik wil ook afscheid nemen, omdat mijn missie hier ten einde loopt. Ik zal de vingers gekruist houden”, aldus nog Tusk die duidelijk hoopt op een goede afloop.

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you. Donald Tusk(@ eucopresident) link