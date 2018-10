LIVE. Verdachte gearresteerd voor bombrieven aan Trump-critici TT

26 oktober 2018

15u26

Bron: ANP, Reuters 4 De FBI heeft in Florida een verdachte gearresteerd in verband met de bombrieven die de afgelopen dagen zijn verstuurd naar meer dan tien Trump-critici. Dat bevestigt het ministerie van Justitie. Twee nieuwe verdachte pakketjes zijn vandaag ontdekt. In Florida werd er een gevonden dat was geadresseerd aan de Democratische senator Cory Booker, een felle tegenstander van president Trump. Het andere pakket werd gevonden in New York en was bedoeld voor James Clapper, de vroegere baas van de gezamenlijke inlichtingendiensten.

Op beelden is te zien hoe een wit bestelbusje met daarop pro-Trump-stickers wordt doorzocht in de stad Plantation in het zuiden van Florida.



Details over de arrestatie en de rol van de man die is opgepakt ontbreken nog. Het zou gaan om een vijftiger uit Aventura, een 30-tal kilometer verderop.



Later vandaag volgt er een persconferentie. Hij zou zijn gearresteerd in de buurt van Miami in de staat Florida, waar sinds gisteren een postsorteercentrum wordt doorzocht. De FBI voert met man en macht een onderzoek en focust zich vooral op Florida omdat minstens een deel van de pakketten vanuit die staat zijn verstuurd.

Al twaalf pakketten

De FBI bevestigde vandaag wel dat er een elfde verdacht pakket was gevonden in Florida. “Het is gelijkaardig aan de andere en was geadresseerd aan senator Cory Booker”, stelde de federale politie in een tweet. Even later werd een twaalfde pakket onderschept in New York. De politie vraagt de omgeving te vermijden van het postkantoor waar het pakket werd gevonden. De straat ligt in het centrum van Manhattan, op enkele straten van het gebouw waar CNN gevestigd is.

Volgens CNN was de zending gericht aan James Clapper, maar moest het worden afgeleverd op hun kantoor. Ook de voormalige directeur van de inlichtingendiensten is een openlijke criticus van de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder werd al een pakket verstuurd naar CNN met als bestemmeling voormalig CIA-directeur John Brennan.

Alleen naar Trump-critici

De Verenigde Staten zijn de afgelopen dagen opgeschrikt door de vondst van een reeks bompakketjes die waren verzonden aan prominente Democratische politici, CNN en acteur Robert De Niro. Geen van de pakketjes is ontploft, maar de autoriteiten gaan toch uit van een daad van terrorisme, twee weken voor de parlementsverkiezingen. De politie bevestigde gisteren dat de pakketten, die eerder deze week werden verstuurd, zelfgemaakte explosieven bevatten.

“Momentum voor Republikeinen vertraagt”

President Trump zei vandaag op Twitter dat de bombrieven het ‘momentum' voor de Republikeinen vertragen en liet uitschijnen dat hij vooral dat laatste jammer vindt. De bombrieven omschreef hij als “bomgedoe”: “Republikeinen doen het goed bij de vroege stemmers en in de peilingen. En nu gebeurt dit ‘bomgedoe’, en het momentum vertraagt serieus. Zeer jammer, wat er gebeurt.”

Tegenstanders van Trump vragen dat de president zich in forse taal uitspreekt tegen het versturen van de pakketten. Zij vinden dat Trump met zijn retoriek tegen de pers en tegen Democraten mee een klimaat van haat en polarisatie schept. Trump riep woensdag op tot eenheid, maar ging gisteren opnieuw tekeer tegen de “hatelijke pers”. Zijn aanhangers verwijten de Democraten net de schuld onterecht in Trumps schoenen te schuiven. “Grappig dat CNN en anderen mij kunnen bekritiseren zoveel ze willen, en mij zelfs beschuldigen van de golf aan bommen en dit vergelijken met 11 september en de bom in Oklahoma City. En terwijl ik hen bekritiseer worden ze wild en beginnen ze te roepen dat het “niet presidentieel” is!”

