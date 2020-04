LIVE. Veiligheidsraad zit samen over coronamaatregelen - “Gaan ze niet versoepelen, wel verlengen” - 283 extra overlijdens in ons land

• De Nationale Veiligheidsraad zit bijeen om de coronamaatregelen te evalueren • Ons land telt nu 4.440 sterfgevallen door Covid-19. Het aantal ziekenhuisopnames is sinds begin april aan het dalen.• Twee Belgische economen in open brief : “5.000 euro voor elke Belgische belastingbetaler deze maand, maar wel langer werken voor pensioen”• Wereldwijd zijn meer dan 2 miljoen mensen besmet met het longvirus, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins-universiteit.