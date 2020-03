LIVE. Veiligheidsraad verlengt coronamaatregelen tot en met 19 april - Extra controles bij ‘hotspots’ - Record van 345 doden in 24 uur tijd in VS

Met 69 nieuwe doden loopt de dodentol door het nieuwe coronavirus in ons land op tot 298.

.

Wereldwijd zijn ruim 467.000 infecties gemeld, waarvan ruim 232.000 in Europa. De Verenigde Staten meldden de meeste besmettingen. Twee derden van het aantal doden wereldwijd vielen in Europa. Volg alle ontwikkelingen in deze liveblog.

De Belgische maatregelen in de strijd tegen Covid-19 worden niet verstrengd, maar wel met twee weken verlengd, tot en met 19 april . Dat heeft premier Sophie Wilmès gezegd op een persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.