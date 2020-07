LIVE. Veiligheidsraad buigt zich over verstrengingen - "Lokale overheden maximaal bevoegd maken”



IB AW

23 juli 2020

10u30

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

0

Uit een nieuwe update van het dashboard van Sciensano blijkt dat het gemiddeld aantal besmettingen in ons land gestegen is tot afgerond 193 per dag (192,7). Dat is een stijging van 91 procent tegenover de zeven dagen ervoor. De Nationale Veiligheidsraad vergadert vanaf 9 uur opnieuw over de verdere aanpak van het coronavirus. Versoepelingen van de huidige maatregelen staan gezien het toenemende aantal besmettingen hoogstwaarschijnlijk niet op de agenda. Volg alle ontwikkelingen hieronder.