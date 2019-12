Live uitgezonden op Zwitserse televisie: voor het eerst kerncentrale losgekoppeld van net HLA

20 december 2019

14u06

Bron: Belga 0 Na 47 jaar dienst is de kerncentrale in het Zwitserse Mühleberg vrijdag definitief losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Reden was de hoge kostprijs van het onderhoud. Zwitserland beschikt nu nog over drie kerncentrales. De loskoppeling, deze middag, werd live uitgezonden op de openbare omroep SRF. Het is de eerste keer dat in Zwitserland een kerncentrale van het net wordt losgekoppeld, meldt BKW, eigenaar van de centrale.

Enkel een experimentele kernreactor en onderzoeksreactoren werden eerder al in Zwitserland uitgeschakeld. "Het is echt een historische dag", had minister van Milieu en Energie Simonetta Sommaruga, eerder deze week al gezegd. Om de centrale echt af te schakelen, moest iemand op twee knoppen duwen. In 2034 moet de site een andere bestemming krijgen.

Het was geen politieke beslissing die aan de basis lag van het loskoppelen van de centrale. BKW heeft het over een "bedrijfsbeslissing". "Als we de exploitatie van de centrale op lange termijn hadden willen verderzetten, dan hadden we veel meer moeten investeren om te beantwoorden aan de technische vereisten die ons worden opgelegd", aldus het bedrijf.

De centrale stond in voor 5 procent van de Zwitserse elektriciteitsnoden.

Zwitserland beschikt nu nog over drie kerncentrales: Gösgen, Leibstadt en Beznau - die laatste telt twee reactoren. Er zijn vandaag geen plannen om ook die centrales los te koppelen.