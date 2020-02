LIVE. Tweede dode in Hongkong, vijfhonderd passagiers mogen Diamond Princess verlaten IB

19 februari 2020

00u57

Bron: Reuters, Belga 4 CORONAVIRUS In Hongkong is een tweede persoon gestorven aan het nieuwe coronavirus, Covid-19. Dat melden lokale media vandaag. Het is het zesde dodelijke slachtoffer buiten het Chinese vasteland. Het overlijden is nog niet bevestigd door de autoriteiten, maar er is wel een persconferentie gepland waarop meer details gegeven zullen worden.

Een 70-jarige man zou gestorven zijn in het Princess Margaret-ziekenhuis, waar hij behandeld werd, klinkt het op RTHK, de publieke omroep van Hongkong. Het eerste dodelijke slachtoffer van Covid-19 in Hongkong werd in hetzelfde ziekenhuis verzorgd.

Het aantal doden door het coronavirus op het Chinese vasteland is intussen opgelopen tot meer dan 2.000. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten. In de provincie Hubei zijn 134 bijkomende mensen overleden aan het virus. De autoriteiten in provincie hebben bovendien 1.703 nieuwe besmettingen geregistreerd. In totaal zijn nu 74.139 mensen in het land besmet met het virus, waarvan ruim 61.000 in Hubei. 14.265 mensen zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Meer dan 12.000 mensen liggen in serieuze of kritieke toestand in het ziekenhuis.

500 mensen mogen cruiseschip Diamond Princess verlaten

Ongeveer 500 passagiers van het cruiseschip Diamond Princess hebben toestemming gekregen om van boord te gaan. Het gaat om voornamelijk oudere mensen. De autoriteiten in Japan hadden eerder al gemeld dat woensdag het eerste deel van de passagiers het schip mag verlaten.

Op het schip zitten sinds begin februari 3.700 mensen, onder wie enkele Duitsers en Nederlanders, in quarantaine vanwege een uitbraak van het nieuwe coronavirus. Daar zijn volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid 540 opvarenden besmet mee geraakt. Inmiddels zijn alle passagiers getest. Wie niet ziek is, mag in de loop van de week in principe het schip verlaten.

Niet alle passagiers kunnen tegelijk van boord gaan. Het ontschepingsproces wordt verspreid over vandaag, morgen en vrijdag. De passagiers hebben al te horen gekregen dat het verwerken van de testresultaten even kan duren. Dat betekent dat sommige mensen langer moeten wachten tot ze weer aan wal kunnen. Wie nauw contact heeft gehad met een patiënt, moet nog twee weken in quarantaine blijven.

“Dalende trend ten einde”

Het coronavirus, officiële naam covid-19, verspreidde zich vanaf december snel over China en is ook in ruim twintig andere landen vastgesteld bij patiënten. Volgens CNN hebben zo'n 780 miljoen Chinezen een landelijk reisverbod gekregen in een poging van de overheid om de verspreiding van het virus te beperken. Buiten China zijn nog enkele honderden mensen besmet met het virus, waarmee het totaal aantal besmettingen wereldwijd de 75.000 is gepasseerd.

Daarmee is volgens de autoriteiten de dalende trend op dat de groei van het aantal besmettingsgevallen voorlopig ten einde. De afgelopen dagen leek de groei van het aantal besmettingen en doden af te vlakken.

“Voorzichtigheid geboden”

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, waarschuwde eerder al voor overdreven optimisme. “Tendensen kunnen veranderen wanneer nieuwe populaties worden getroffen. Het is te vroeg om te zeggen dat deze daling zich zal doorzetten. Alle scenario’s zijn nog steeds mogelijk”, zei hij eerder tegen verslaggevers.

Volgens Ghebreyesus lijdt 80 procent van de patiënten aan een milde vorm van de ziekte. Verder zou het sterftecijfer van Covid-19 erg laag liggen (0,2 procent voor een patiënt van 39 jaar oud), al neemt dat percentage geleidelijk aan toe met de leeftijd.