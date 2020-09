LIVE. Twee journalisten gewond bij mesaanval vlakbij vroegere kantoor Charlie Hebdo: twee verdachten opgepakt Antiterreurparket opent onderzoek ADN

25 september 2020

12u34

Bron: Belga, Reuters, AFP, ANP 34 Twee journalisten zijn gewond geraakt bij een mesaanval in de buurt van het voormalige kantoor van Charlie Hebdo in Parijs. Intussen konden twee verdachten worden opgepakt. Het antiterreurparket heeft een onderzoek geopend.



Onbekenden vielen vrijdagvoormiddag de twee journalisten, die net een rookpauze namen, aan met een mes. Het incident gebeurde in het 11de arrondissement, niet ver van de voormalige burelen van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Bij dat blad vielen in 2015 twaalf doden toen moslimextremisten de redactie aanvielen. Franse media sluiten een samenhang dan ook niet uit.

Journalisten

De twee journalisten raakten gewond, maar geen van beide is in levensgevaar, meldt de Franse premier Jean Castex. De premier liet zich ook al ontvallen dat de mesaanval plaatsvond “op een symbolische plek, tijdens het proces rond de terreuraanslag op Charlie Hebdo van vijf jaar geleden”.



Volgens Eline Lucet, de presentatrice van het magazine ‘Cash Investigation’ op France 2, zijn de slachtoffers twee medewerkers van Premières Lignes Télévision, de productiemaatschappij van het programma. Charlie Hebdo zelf heeft al steun betuigd. “Het hele team van Charlie steunt en toont solidariteit met zijn voormalige buren en collega’s en degenen die getroffen zijn door deze gruwelijke aanval”, postte het satirische weekblad op Twitter.

Daders gevat

Er is sprake van twee daders, ze zijn allebei al opgepakt. Eén dader werd gevat in de buurt van de Place de la Bastille, zo liet de prefectuur weten - een belangrijk plein in de Franse hoofdstad. Iets later meldde France Info de arrestatie van een tweede verdachte, gerechtelijke bronnen bevestigden dat ook al aan AFP. Het is nog onduidelijk waar hij werd gearresteerd.



De politie is massaal ter plaatse en vraagt via Twitter om de omgeving te vermijden. De straat Nicolas Appert, waar zich de voormalige kantoren van Charlie Hebdo bevinden, is volledig afgesloten en een tiental agenten is daar gemobiliseerd. Ook soldaten zijn aanwezig.

Mes gevonden

Een bron binnen de politie meldde dat na de aanval een verdacht pakketje was gevonden, maar dat zou onschadelijk zijn geweest. Twee bronnen bevestigen dat een mes is gevonden. Een van de bronnen spreekt over een machete, de ander over een slagersmes.

Uit voorzorg zijn tientallen scholen in de buurt in lockdown gegaan. Het gaat om crèches tot middelbare scholen in drie arrondissementen in het centrum van Parijs. Duizenden kinderen en scholieren blijven dus voorlopig binnen. Ook zeker zes stations van de Parijse metro zijn om veiligheidsredenen tijdelijk dichtgegaan, melden Franse media.

Charlie Hebdo

Over de omstandigheden van de steekpartij is nog niets bekend, al is die volgens de Franse premier dus wel heel toevallig in de buurt van het voormalige kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo, dat vijf jaar geleden doelwit was van een radicaalislamitische aanslag. Castex wees ook op het tijdstip. Momenteel is immers in Parijs het proces naar aanleiding van die feiten in 2015 aan de gang.

Bij de start van het proces publiceerde Charlie Hebdo opnieuw enkele karikaturen van de profeet Mohammed, waarna het opnieuw bedreigingen ontving van terreurorganisaties. Het huidige adres van de redactie van Charlie Hebdo wordt uit voorzorg geheim gehouden.



Terreur?

De procureur van Parijs Rémy Heitz laat verstaan dat er een onderzoek werd geopend naar poging tot moord. “Het onderzoek zal gevoerd worden door de gerechtelijke politie”, zo zei hij. Maar ook het antiteurreurparket (PNAT) is naar eigen zeggen gevat.

Premier Jean Castex is inmiddels naar de plek afgezakt. Castex werd vergezeld door minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin en de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo.

