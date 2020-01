LIVE. Trumps team pleit tégen afzetting, aanklagers eisen dat ex-veiligheidsadviseur Bolton wordt opgeroepen als getuige AW

27 januari 2020

19u01 0 De tweede week van het afzettingsproces van de Amerikaanse president Donald Trump is inmiddels ingegaan. Vandaag krijgen de advocaten van Trump nogmaals de kans om te pleiten tégen de afzetting . Verder zullen de Democraten wellicht de toestemming van de Senaat vragen om belangrijke getuigen, waaronder de voormalige veiligheidsadviseur John Bolton, toe te laten in de zaak. Aanleiding is de publicatie van fragmenten van een boek van Bolton in de krant The New York Times.



Trump staat terecht voor twee zaken: machtsmisbruik en obstructie (verhindering) van het onderzoek. Beide beschuldigingen staan volgens de Democraten gelijk aan “hoge misdaden en misdrijven”, wat nodig is om een president te kunnen afzetten.

Militaire hulp aan Oekraïne

Trump zou zijn macht als president misbruikt hebben voor zijn eigen politieke gewin door Oekraïne te vragen een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Ook zou Trump het onderzoek daarnaar hebben tegengewerkt, onder meer door dagvaardingen te negeren.

Volgens John Bolton wilde Trump alle militaire hulp aan Oekraïne stopzetten totdat het land een onderzoek zou instellen naar de activiteiten van Joe en Hunter Biden in Oekraïne. Dat schreef de voormalige veiligheidsadviseur in zijn boek. Indien Bolton opgeroepen wordt als getuige, kan dat grote gevolgen hebben voor Trump en diens advocatenteam. Bolton werd in september vorig jaar onverwacht ontslagen door Trump. Hij heeft eerder al aangegeven bereid te zijn om te getuigen in de afzettingszaak.

Als de motie om getuigen op te roepen, geweigerd wordt, kan het afzettingsproces van Trump eind deze week reeds beëindigd worden met een mogelijke vrijspraak voor de Amerikaanse president.

Achtkoppig team

Trump laat zich verdedigen door een achtkoppig team onder leiding van Pat Cipollone, een advocaat van het Witte Huis, en Jay Sekulow, een persoonlijke raadsman van het staatshoofd. Onder hen is er ook Kenneth Starr , die speciaal aanklager was in de Whitewater-affaire. Die deinde uit in het impeachmentproces tegen de Democratische president Bill Clinton, naar aanleiding van de affaire-Lewinsky. Starr was ook speciaal aanklager in die zaak.