LIVE. Trump verwacht tot 65.000 coronadoden in de VS - “Zonder vaccin ook in 2021 geen Olympische Spelen” IB

18 april 2020

00u26

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, VTM Nieuws 3

• De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige coronamaatregelen verlengd tot 3 mei, maar er komen ook versoepelingen. Zo mogen bijvoorbeeld • Eén coronapatiënt besmet momenteel in ons land gemiddeld gezien minder dan één andere persoon. Dat betekent dat de epidemie krimpt. • De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige coronamaatregelen verlengd tot 3 mei, maar er komen ook versoepelingen. Zo mogen bijvoorbeeld tuincentra open gaan.

Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van vrijdag 17 april terug.

