LIVE. Trump triomfeert in Witte Huis na vrijspraak: “Een andere president had dit zelfs niet aangekund”

Trump triomfeert in Witte Huis na vrijspraak: "Een andere president had dit zelfs niet aangekund"

06 februari 2020

16u30

Bron: Reuters, ANP 5 Amerikaans president Donald Trump heeft in weinig bedekte termen uitgehaald naar de Democraten en andere critici die de afgelopen maanden probeerden hem af te zetten. Maar ook zijn partijgenoot, senator Mitt Romney die gisteren als enige Republikein tegen de president stemde, kreeg ervan langs. Momenteel legt Trump ook een verklaring af in het Witte Huis, die u hier live kan volgen.

Onder triomfantelijke muziek en als een ster kwam Trump met enige vertraging de perszaal van het Witte Huis binnen, terwijl hij een staande ovatie kreeg van het publiek. Hij benadrukte dat hij geen persconferentie zou houden, maar “een viering”.

Meteen had Trump het over een “oneerlijke situatie” de afgelopen maanden en jaren: “De heksenjacht startte op de dag dat we hier binnen stapten. En het is nooit opgehouden. Het was duivels, corrupt, met leugenaars. Dit mag nooit meer gebeuren met eender welke andere president. Ik weet zelfs niet of een andere president dit had getrokken. Het was een schande. Als dit met president Obama was gebeurd, zaten er nu al veel mensen in de cel.”

Trump bedankte daarop zijn vrienden en medestanders, en hield trots een exemplaar van The Washington Post omhoog, met daarop de tekst ‘Trump vrijgesproken’. “Eerst was het Rusland, Rusland, Rusland, maar het was allemaal bullshit. Dan kwam het rapport van (speciaal aanklager, red.) Mueller. Dat werd ook niet wat ze gedacht hadden.”

Ook Trumps advocatenteam kreeg een staande ovatie van het publiek. “Ze zeiden me: ‘Maak u geen zorgen, meneer de president, de feiten staan aan uw kant.’ Ik antwoordde: ‘Dat maakt niet uit, ze zullen wel iets verzinnen.’ En dat is wat de corrupte Democraten hebben gedaan. Lees de transcripties. Ik heb niets fout gedaan.”

Gebeidsontbijt

Eerder vanmorgen haalde Trump zijn gram al op het jaarlijkse Nationale Gebedsontbijt in Washington DC. Op de ochtend na zijn vrijspraak in het impeachmentproces kon het geluk van de president niet op. Trump werd door een meerderheid van senatoren vrijgepleit op beide beschuldigingen, enkel Mitt Romney stemde op een van de twee beschuldigingen tegen zijn eigen president. Romney is daarmee de allereerste senator ooit die zijn eigen president laat vallen in een impeachmentproces.

Zonder hen bij naam te noemen, richtte Trump zijn pijlen vanmorgen vooral op Nancy Pelosi, Democratisch voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en stilaan zijn grootste politieke vijand, en op Mitt Romney. “Zoals iedereen weet hebben mijn familie, ons geweldige land en jullie president een verschrikkelijke beproeving moeten ondergaan door een aantal bijzonder oneerlijke en corrupte mensen”, stak Trump van wal. “Ze hebben alles gedaan om ons kapot te krijgen, en zo ons land bijzonder geschaad. Ze weten dat wat ze doen fout is, maar ze stellen zichzelf ongelooflijk boven ons land.”

“Hou niet van mensen die zeggen ‘Ik bid voor je’, terwijl ze het niet menen”

Daarbovenop vindt de president het ook maar niets dat sommige van zijn tegenstanders “hun geloof gebruiken als rechtvaardiging voor iets waarvan ze weten dat het fout is. Ook hou ik niet van mensen die zeggen ‘Ik bid voor je’, terwijl ze zelf weten dat dat niet zo is.” Met die religieuze verwijzingen doelde Trump zonder twijfel op zowel Pelosi - die al herhaaldelijk heeft gezegd dat ze voor Trump bidt en ook op het event aanwezig was- als Romney, die gisteren zijn mormoons geloof inriep als verantwoording voor zijn stemgedrag.

“Hij lijkt de weg helemaal kwijt”

Pelosi zelf gaf net na Trump haar wekelijkse persconferentie als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en liet op voorhand een nota uitdelen waarin ze gehakt maakte van Trumps claims over de economische verwezenlijkingen van zijn regering tijdens zijn State of the Union dinsdag. Volgens Pelosi en de Democraten kan de Amerikaanse economie op dit moment profiteren van beleidsmaatregelen van de vorige president, Barack Obama.

Pelosi, die na afloop van de State of the Union Trumps toespraak ostentatief in twee scheurde, zei dat de president het Congres gebruikte als “het decor van een reality show”. “De president had een gedachtegang die in de verste verte niets met de realiteit te maken had.”

Trumps uithaal naar Romney - “God zegene hem voor zijn moed” - noemde Pelosi “compleet ongepast, vooral op een gebedsontbijt”. Ze herhaalde nogmaals dat ze “hard voor hem bidt, want hij lijkt helemaal de weg kwijt”.