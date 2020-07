LIVE. Trump schrapt Republikeinse conventie in Florida - Epidemioloog Van Damme slaat alarm: “Zelfs lokale lockdown heeft geen zin meer” RL

24 juli 2020

02u16

Bron: Belga, ANP, Reuters, VTM Nieuws 2 Vanaf zaterdag komt er een mondmasker- en registratieplicht voor klanten in de horeca. De sociale bubbel van 15 personen blijft ongewijzigd en nachtwinkels moeten om 22 uur de deuren sluiten. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad onder meer beslist, nu het gemiddeld aantal besmettingen in ons land weer fors stijgt. Volg alle ontwikkelingen hieronder.



• OVERZICHT. Dit heeft de Nationale Veiligheidsraad donderdag beslist.

• België telt gemiddeld 193 nieuwe coronabesmettingen per dag. Dat is een stijging met 91 procent tegenover de vorige periode van zeven dagen.

• Epidemioloog Boudewijn Catry van Sciensano waarschuwt: “Virus verspreidt zich weer onder de hele bevolking.”

• IN KAART. Alarmfase nu al in 68 gemeenten. Hoe snel stijgt het aantal besmettingen in uw regio?



