LIVE. Trump schort Amerikaanse bijdrage aan Wereldgezondheidsorganisatie op - Meer dan 126.000 doden wereldwijd

• De Nationale Veiligheidsraad komt vandaag bijeen om de coronamaatregelen te evalueren . Er wordt een verlenging van de regels tot 3 mei verwacht.• De VS zetten de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie tijdelijk stop. Volgens president Trump heeft de VN-organisatie de ernst van de virusuitbraak in China verdoezeld.• Wereldwijd zijn bijna 2 miljoen mensen besmet met Covid-19, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins-universiteit. Het dodental is de 125.000 gepasseerd.