LIVE. “Trump mikt op sancties tegen financiële sector China” TT

29 mei 2020

20u05

Bron: Reuters, ANP 2 De Amerikaanse president Donald Trump overweegt sancties in te stellen tegen de financiële sector in China. Ook zou hij de sector met handelsbeperkingen willen raken, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met die stappen zou het Witte Huis de Volksrepubliek willen straffen voor een nieuwe wet die de autonomie van Honkong beperkt. Trump geeft vanavond een persconferentie.



China kan op basis van de nieuwe wet ingrijpen in veiligheidskwesties van Hongkong, dat sinds 1997 een autonoom onderdeel is van het land met relatief veel vrijheden. Gevreesd word dat die vrijheden door de nieuw wet worden beknot. In Hongkong wordt al dagenlang hevig geprotesteerd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verklaarde eerder deze week Hongkong niet langer meer als autonoom te kunnen beschouwen. Daardoor zouden ook soepelere regels omtrent handel en reizen tussen de stadstaat en de VS kunnen vervallen.

Mogelijk voeren de VS ook visumbeperkingen in tegen Chinese reizigers. Het Witte Huis houdt bij de financiële sancties, die Trump naar verwachting vrijdag aankondigt, nog wel kruit droog. De Amerikaanse regering wil volgens Bloomberg nog ruimte overhouden voor zwaardere sancties als die nodig zijn. Naar verluidt treedt Washington ook terughoudend op met sancties om de internationale financiële markten niet te veel te verstoren.

Europa van zijn kant legt China geen sancties op, en hield het vandaag bij een lauwe verklaring dat de Chinese veiligheidswet de autonomie van Hongkong en het principe van ‘één land, twee systemen’ “ernstig dreigt te ondermijnen”. Sancties “zijn niet de manier waarop we onze problemen met China oplossen”, zei de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell vanmiddag.

