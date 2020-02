LIVE. Trump maakt zich geen zorgen over coronavirus in VS, Saudi-Arabië sluit grenzen voor pelgrims

Twaalfde dode in Italië

27 februari 2020

Terwijl de Amerikaanse president Trump zich geen zorgen maakt over het coronavirus in de VS, loopt het aantal besmettingen met het virus in Europa op. Na de uitbraak in Italië vreest Duitsland dat het aan het begin van een epidemie staat. Op Tenerife zijn opnieuw twee Italianen besmet met covid-19, nadat eerder bekend werd dat een Italiaanse dokter en zijn vrouw in hetzelfde hotel positief testten. Alle hotelgasten, ook de 118 Belgen, moeten twee weken in quarantaine blijven. In Frankrijk is in Parijs een eerste patiënt bezweken aan de longaandoening. Het slachtoffer is een 60-jarige man. Ook werden in onder andere Noorwegen, Roemenië en Griekenland de eerste besmettingen vastgesteld. Het vooralsnog virusvrije Saudi-Arabië sluit dan weer preventief de grenzen van het koninkrijk voor pelgrims en mensen uit landen waar het coronavirus al is opgedoken. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.