LIVE. Trump komt met steunpakket vanwege coronacrisis - Parijs breidt mondmaskerplicht uit België heeft officieel nog steeds hoogste aantal sterfgevallen ter wereld in verhouding tot bevolking RL

09 augustus 2020

02u30

Bron: ANP, Belga, VTM Nieuws, Reuters 0 Het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is opnieuw toegenomen, naar gemiddeld 567,9 per dag tussen 29 juli en 4 augustus. Dat is een stijging van 25 procent in vergelijking met vorige week, bleek zaterdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal zijn in België al 72.784 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Volg alle actuele ontwikkelingen hieronder live.



• Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België neemt opnieuw toe, met gemiddeld 567,9 gevallen per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt licht, met gemiddeld 26,7 nieuwe opnames per dag. Lees meer in dit overzicht.

• De zomervakantie doorspartelen met een sociale bubbel van vijf en weinig perspectief op een ietwat ‘normaal’ leven: de tweede coronagolf is opnieuw een zware periode. Zeker voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, merken ze bij Tele-Onthaal.

• De kust beleeft het drukste weekend van het jaar. Zodra een strand overvol dreigt te lopen, zullen toeristen zonder pardon worden omgeleid naar minder drukke gebieden. In Blankenberge en Knokke-Heist zijn dagjestoeristen vanaf vandaag niet meer welkom na grote drukte en incidenten op zaterdag.



Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van zaterdag 8 augustus terug.