LIVE. Traangas en waterkanon ingezet: al meer dan 107 mensen opgepakt bij zelden geziene geweld ‘gele hesjes’ in Parijs

Traangas en waterkanon ingezet: al meer dan 107 mensen opgepakt bij zelden geziene geweld 'gele hesjes' in Parijs

01 december 2018

13u35

Bron: Belga 16 In Parijs hebben zich al incidenten voorgedaan aan de Champs-Élysées. Daar blazen de ‘gele hesjes’ vandaag verzamelen voor hun derde nationale actiedag. Rond 8 uur waren al enkele honderden gele mannen en vrouwen aan de Arc de Triomphe voor hun protest tegen de hoge brandstofprijzen - de start is voorzien om 14 uur. Rond 10 uur laaide het protest opnieuw op, al meer dan 107 personen werden opgepakt. Vorig weekend bedroeg de schade aan vernielingen meer dan 1 miljoen euro. Ook op verschillende plaatsen in Nederland duiken de ‘gele hesjes’ op.

Bij de gewelddadige confrontaties aan de Champs-Élysées zijn tegen de middag al meer dan 107 mensen opgepakt, meldt premier Edouard Philippe. Hij veroordeelt het “zelden geziene geweld”. “Zeer vroeg deze ochtend gingen “uitgeruste en vastberaden individuen” zeer gewelddadig te werk”, aldus de premier. “De ordediensten werden aangevallen. Ze bestempelen die aanvallen als een zelden gezien geweld. We hebben tot nu toe al meer dan 107 arrestaties verricht, wat een aanzienlijk aantal is”, zei Philippe voor de politieprefectuur.

Volgens de regeringsleider is er sprake van 5.500 manifestanten op de Champs-Élysées en 36.000 in heel Frankrijk. Hij zei nog geschokt te zijn voor de “aanslag op de symbolen van de republiek”, zo citeert de krant Le Figaro. Hij hekelde de graffititags op de triomfboog en de schermutselingen rond het graf van de onbekende soldaat.

Nabij de Champs-Élysées zijn “1.500 ordeverstoorders opgedaagd om er op los te slaan”. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner eerder over de incidenten die losgebarsten zijn in de aanloop naar het eigenlijke protest. Nadien sprak zijn adjunct, staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, bij BFMTV zelfs van 3.000 amokmakers. “Tweehonderd vreedzame manifestanten op de Champs-Élysées en 1.500 ordeverstoorders buiten de veiligheidszone, opgedaagd om er op los te slaan”, luidde de tweet van Castaner. “De ordetroepen beantwoorden en drijven de vandalen terug: reeds meer dan 107 arrestaties.”

‘s Middags sprak staatsssecretaris Nunez van 3.000 amokmakers op de Place de l’Étoile, aan de Arc de Triomphe. “Het zijn geen gele hesjes, dat is camouflage. het zijn enkel vandalen die afgezakt zijn om te vechten met de ordetroepen.” Op videobeelden, onder meer op de site van de kranten Le Figaro en Le Parisien, is te zien hoe de politie het plein na de middag ontruimt.

200 manifestants pacifiques sur les Champs-Élysées.

1500 perturbateurs à l’extérieur du périmètre venus pour en découdre.

Nos forces de l'ordre répondent présent et repoussent les casseurs : déjà 39 interpellations. #1erDécembre Christophe Castaner(@ CCastaner) link

Rond 9 uur poogden manifestanten door een controlepost te breken aan de place de l’Étoile. De ordetroepen zetten daarop traangas in. De Champs-Élysées is sinds 6 uur afgezet voor alle verkeer. Voetgangers worden toegelaten na identiteitscontrole. Volgens politiebronnen werden twee mensen opgepakt voor verboden wapendracht. De politie is in groten getale aanwezig om de orde te bewaren.

Nadat de demonstranten weggejaagd werden van de Arc de Triomphe - de place de l’Étoile rondom de triomfboog was nog open voor het verkeer - verspreidden ze zich naar de aanpalende lanen. Sommigen onder hen zijn gemaskerd, zo stelden journalisten nog ter plaatse vast. Op de avenue Mac-Mahon werden vuilbakken omgekieperd en in brand gestoken. In het midden van de weg was er een kleine vuilnisbrand. Rond 10 uur flakkerde de gespannen sfeer opnieuw op. De politie gebruikte traangas en zette het waterkanon in.

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner kwam eerder de aanwezige ordetroepen reeds bezoeken. “Het is onze verantwoordelijkheid om alles zo goed mogelijk te laten verlopen”, klonk het. Na het uit de hand gelopen protest van vorig weekend, hebben verschillende handelaars uit voorzorg alleszins hun vitrine toegetimmerd met houten platen. Castaner vroeg nog dat de protestbeweging “zich structureert en organiseert”. “Bij een protest moet je op een zeker moment de dialoog aanvaarden.” Een ontmoeting van een delegatie ‘gilets jaunes’ met premier Édouard Philippe draaide gisteren alvast uit op een fiasco.

Er wordt op verschillende plaatsen in Frankrijk op straat gekomen, maar de meeste aandacht gaat naar de Champs-Élysées in Parijs. Het is afwachten hoeveel mensen daar zullen opdagen. De voorbije dagen leek het er immers op dat de protestbeweging, die spontaan is ontstaan en dus geen echte organisatie kent, aan het afbrokkelen is. Op de eerste actiedag van de gele hesjes midden november daagden 282.000 betogers in Parijs op, vorige week waren het er 106.000. Er werden toen flink wat vernielingen aangericht. Ook de Franse regering volgt de opkomst met argusogen.

De politie zet zaterdag in Parijs zo’n 5.000 man in. Naast de gele hesjes is er bijvoorbeeld ook nog een vakbonds- en studentenmanifestatie gepland. Ook de extreemrechtse en identitaire groeperingen Action française en Le Bastion Sociale willen een protestgraantje meepikken met een eigen manifestatie. In het lichtere genre is ook een “verzameling van artiesten” gepland op initiatief van komiek Gérald Dahan.

Nederland

In Maastricht en Den Haag zijn mensen in gele hesjes de straat opgegaan. Ze protesteren onder meer tegen het beleid van de Nederlandse regering.

De actie in Maastricht was niet bij de gemeente aangevraagd. Zo’n vijftig mensen hebben zich verzameld in de buurt van het stadion van voetbalclub MVV. De actievoerders probeerden vanaf daar de nabije snelweg te bereiken met als doel die te blokkeren, maar werden tot drie keer toe door een politiekordon tegengehouden. Daarna ging de groep uiteen, waarbij de gele hesjes uit werden gedaan. De betogers gingen vervolgens op weg naar het centrum van Maastricht. Een aantal deed daarbij het geld hesje weer aan.

In Maastricht werd ook een arrestatie verricht. De leider van de actie werd door agenten meegenomen in een busje. Omdat de demonstratie niet was aangekondigd, was er ook veel politie bij aanwezig.

Eerder was al bekend dat in Den Haag en Nijmegen protestgroepen met gele hesjes de straat op zouden gaan. In Den Haag verzamelde een groep zich bij de Tweede Kamer. Ook daar is veel politie aanwezig.