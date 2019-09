LIVE. Tories in Hogerhuis laten verzet tegen brexit-wet vallen, Johnson gaat in campagnemodus TT

05 september 2019

09u59

Bron: Belga 0 De Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson laat haar verzet in het Hogerhuis tegen de wet die een 'no deal'-brexit moet uitsluiten, vallen. Johnson beet gisterenavond in het zand toen die wet werd goedgekeurd in het Lagerhuis en het ziet er nu naar uit dat de tekst dus ook door het Hogerhuis zal aangenomen worden. De Conservatieven lijken ondertussen al in campagnemodus te zitten voor de eventuele vervroegde verkiezingen.

De Tories in het Hogerhuis hadden aangekondigd de behandeling van de wet te zullen blokkeren door te gaan filibusteren, eindeloos debatteren. Maar vannacht raakte bekend dat de wet tegen morgenavond 18 uur (Belgische tijd) goedgekeurd moet geraken, waarna hij maandag finaal door het Lagerhuis kan worden aangenomen, vlak voor de werkzaamheden van het parlement voor vijf weken opgeschort worden. Als ook de Queen haar goedkeuring aan de wet hecht, zou in principe juridisch verhinderd moeten zijn dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie kan crashen.

Volgens de nieuwe wet kan een 'no deal' alleen maar als het Britse parlement daar expliciet mee instemt. Doet het dat niet, dan moet premier Johnson de Europese leiders volgende maand om nieuw brexit-uitstel verzoeken. Hij krijgt wel de kans om op de Europese top van 17 en 18 oktober een nieuw terugtrekkingsakkoord te sluiten, maar het ziet er niet naar uit dat dat zal gebeuren.

Verkiezingen of niet?

Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet met de brexit. Het kabinet van Johnson kondigde vanochtend alvast een nieuwe speech van de premier aan waarin hij duidelijk zou moeten maken "voor welke vitale keuze ons land staat". Johnson zou volgens een woordvoerder weigeren om Europa om nieuw uitstel te vragen en Labour-leider Jeremy Corbyn ervan willen beschuldigen de Britten op een "laffe manier" nieuwe verkiezingen te ontzeggen.

Johnson noemt het “een belediging van de democratie” dat Corbyn er niet mee wil instemmen verkiezingen te houden. “Het is duidelijk dat de enige mogelijkheid is om terug te gaan naar de mensen en hen de gelegenheid te geven om te beslissen wat ze willen”, zei hij.

Een motie van Johnson om het parlement te ontbinden en op 15 oktober vervroegde verkiezingen te houden, werd gisteren weggestemd door het Lagerhuis omdat de oppositie eerst de garantie wil hebben dat een 'no deal' vermeden is. De belangrijkste vraag lijkt nu te zijn wanneer Corbyn en Labour wél met nieuwe verkiezingen zullen instemmen: na de definitieve goedkeuring van de nieuwe wet, of later, bijvoorbeeld nadat de brexit opnieuw uitgesteld is.

De oppositiepartij lijkt over die vraag intern verdeeld te zijn. Sommigen willen ook op 15 oktober naar de stembus, anderen denken eerder aan november. Dan zou Johnson beschadigd zijn omdat hij de brexit opnieuw heeft moeten uitstellen. Al zweert hij zelf dat nooit te zullen doen.

Campagne

Ondanks de onduidelijkheid over eventuele verkiezingen, zitten de Tories ondertussen dus wel al volop in campagnemodus. Nu al is duidelijk hoe Johnson de verkiezingen zal willen framen: kies voor Jeremy Corbyns “overgavewet" die “meer gepraat, meer uitstel en meer onbeslistheid” betekent, of kies voor Boris Johnson die voor de brexit zal zorgen op 31 oktober “zodat we Groot-Brittannië terug op weg kunnen zetten naar een betere toekomst”.

De partij gokt er daarmee op dat de Britten het gepalaver over de brexit na drie jaar meer dan beu zijn, en er nu gewoon een eind aan willen breien. En dat terwijl Labour gisteren een wet liet goedkeuren die voor nog meer gesprekken en uitstel zal zorgen. De wet “zou in wezen de grootste democratische stemming in onze geschiedenis tenietdoen, namelijk het referendum van 2016", aldus de woordvoerder van Johnson vanmorgen.

