LIVE. Theresa May vecht voor haar politiek overleven: “Steun mij om de brexit vooruit te laten gaan”

TT

16 januari 2019

12u09

Bron: Reuters, Belga

0

De Britse premier Theresa May vecht vandaag voor haar politiek overleven in Londen. Vanavond om 20 uur onze tijd staat ze voor een vertrouwensstemming nadat haar brexitdeal met de Europese Unie met een historisch grote marge werd weggestemd. 432 leden stemden tegen het akkoord, slechts 202 waren er voor. May hoopt tegen maandag in Europa een nieuwe deal uit de brand te kunnen slepen, maar de 27 EU-lidstaten zijn daar allerminst voor te vinden. Volg de ontwikkelingen van de dag hier live.