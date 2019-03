LIVE. Terrorist stuurde zijn manifest ook naar premier en media: “Hij was allicht een ‘lone wolf’”

Bij twee schietpartijen in moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn 49 doden gevallen en 48 gewonden, van wie een twintigtal zwaargewond is. De schutter zond de schietpartij live uit en plaatste kort voor de aanslag een haatdragend manifest online waarin hij zijn extreemrechts motief verklaart. De dader, vermoedelijk uit racistische kringen, schoot met automatische wapens op de gelovigen en handelde waarschijnlijk alleen. Vandaag verscheen hij voor het eerst in de rechtbank, waaruit enkel foto’s zijn vrijgegeven waarop de dader onherkenbaar is gemaakt.