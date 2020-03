LIVE. Tennistoernooi Indian Wells geannuleerd, paniek op de beurs IB

09 maart 2020

03u47

Bron: Belga, ANP, Reuters, The Guardian 12 Het prestigieuze tennistoernooi Indian Wells in Californië gaat dit jaar niet door. De organisatie annuleerde het toernooi, waar ook Kim Clijsters aan zou deelnemen , vanwege het coronavirus. In Italië is het aantal doden zondag sterk gestegen; daar zijn nu al 366 mensen bezweken aan het virus. Intussen blijft het aantal besmettingen in zowel China als Zuid-Korea dalen. Volg alles op de voet in deze liveblog.

