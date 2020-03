LIVE. Tennistoernooi Indian Wells geannuleerd, dode bij rellen in Italiaanse gevangenis

Intussen blijft het aantal besmettingen in zowel China als Zuid-Korea dalen. Volg alles op de voet in deze liveblog.

Het prestigieuze tennistoernooi Indian Wells in Californië gaat dit jaar niet door. De organisatie annuleerde het toernooi, waar ook Kim Clijsters aan zou deelnemen , vanwege het coronavirus. In Italië is het aantal doden zondag sterk gestegen; daar zijn nu al 366 mensen bezweken aan het virus. In een gevangenis in Modena viel bovendien een dode bij een opstand die uitbrak na de aankondiging dat familiebezoek voorlopig opgeschort wordt vanwege het virus.