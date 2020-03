LIVE. Super Tuesday: Biden begint sterk met winst in Virginia en North Carolina Redactie

03 maart 2020

22u48 0 Vandaag, op Super Tuesday, kiezen de Democraten in veertien staten en Amerikaans Samoa en de Republikeinen in dertien staten hun favoriete kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Bij de Democraten is het vooral afwachten of Bernie Sanders zijn positie als grote favoriet kan behouden, nu Joe Biden het beter doet in de peilingen en ook Michael Bloomberg zich in de strijd gooit.

De stembussen van Super Tuesday sluiten tussen 19 en 20.30 uur plaatselijke tijd in de verschillende staten. In Belgische tijd is dat tussen 1 uur (in Vermont en Virginia) en 5 uur (Californië). Je kan bij HLN.be heel de nacht en ochtend live de uitslagen volgen, en je zit meteen goed voor een eerste analyse en een extra VTM NIEUWS om 7 uur. We gaan dan ook live naar Greet De Keyser in Sacramento, Californië.