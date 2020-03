LIVE. Spaanse (39) die terugkwam uit België besmet met coronavirus en Franse minister raadt kussen af kv

01 maart 2020

03u12

Bron: Belga, ANP, Reuters 4 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus stijgt nog steeds dagelijks en het virus duikt wereldwijd in steeds meer landen op. Onder andere in Qatar, Mexico, Ecuador en Ierland werden gisteren de eerste besmettingen vastgesteld. Volgens het meest recente situatierapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat de teller ondertussen op 85.400 bevestigde gevallen. Zo’n 79.000 van hen bevinden zich in China.

Zijn de maatregelen tegen het virus overdreven? Kunnen we nu rekenen op een jaarlijkse terugkeer van de coronavirusepidemie, zoals bij de griep? En hoe zit het met onze vakantieplannen? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen vind je in ons dossier: ‘Wat u moet weten over het coronvirus’.

