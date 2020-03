LIVE. Snel coronavaccin? Johan Van Hoof (Johnson & Johnson) “voorzichtig optimistisch” - Spanje verbiedt alle begrafenisceremonies

In het zwaar getroffen Italië zijn op 24 uur tijd 812 nieuwe coronadoden geteld. Dat is een stijging in vergelijking met zondag (756). Het totale aantal besmettingen heeft er de kaap van 100.000 gerond. Ook in Spanje zijn op 24 uur tijd nog eens 812 mensen gestorven aan Covid-19. Het gaat om een lichte daling in vergelijking met het ‘dagrecord’ dat zondag werd opgetekend (838 overlijdens). In ons land zijn 82 nieuwe overlijdens geteld. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.