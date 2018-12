LIVE. Schietpartij Straatsburg: “Vier doden en verschillende gewonden, gewonde dader in het nauw gedreven”

11 december 2018

20u40

Bij een schietpartij in het centrum van Straatsburg zijn volgens politiebronnen vier doden en tien gewonden gevallen. De ordediensten vragen aan de inwoners om binnen te blijven. Cafés en restaurants zijn gesloten, de straten liggen er verlaten bij. De gewonde dader zou inmiddels in het nauw gedreven zijn. De kerstmarkt die in de buurt lag, werd ontruimd. Volgens het persagentschap DPA zou de politie uitgaan van een terreurdaad.