LIVE. Schietpartij Straatsburg: “Drie doden en twaalf gewonden, dader op de vlucht”

Redactie

11 december 2018

20u40

Bron: BFMTV, Le Figaro

Bij een schietpartij in het centrum van Straatsburg rond acht uur gisterenavond zijn volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner drie doden en twaalf gewonden gevallen: zes van hen zijn er ernstig aan toe. De 29-jarige schutter is nog altijd op de vlucht, burgers worden dan ook opgeroepen binnen te blijven. Om te voorkomen dat de dader het land uitvlucht, worden de grenzen extra streng beveiligd. Het dreigingsniveau is opgetrokken tot het hoogste peil: ‘urgence attentat’ of de noodtoestand als gevolg van een aanslag.