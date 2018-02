LIVE: Schietpartij op middelbare school in Florida: 17 doden KVDS kv

14 februari 2018

21u07

Bron: Twitter, CNN, CBS, Reuters 2 Volgens de politie is de schietpartij op een middelbare school in Parkland, Florida voorbij. De schutter - die door persagentschap AP geïdentificeerd is als oud-leerling Nicolas Cruz - werd opgepakt. Er wordt melding gemaakt van 20 tot 50 slachtoffers. Scott Israel, de sheriff van Broward County, heeft bevestigd dat er zeventien doden te betreuren vallen. Vijftien patiënten verblijven nog steeds in het ziekenhuis. Drie mensen verkeren nog in kritieke toestand, drie anderen zijn stabiel.

De schietpartij vond plaats op de Marjory Stoneman Douglas High School, in de Amerikaanse staat Florida. De schutter zou een semiautomatisch wapen gebruikt hebben. De lessen zouden net achter de rug geweest zijn, toen plots het brandalarm afging. De dader zou dat volgens CBS geactiveerd hebben om verwarring te zaaien.

Sheriff Scott Israel bevestigt dat het dodental momenteel op zeventien staat. Twaalf mensen stierven in het gebouw, twee kwamen om net buiten het gebouw, twee in het ziekenhuis en één langs een weg. Het gaat zowel om volwassenen als studenten, zegt Israel.

Geschorste leerling

De schutter kon ondertussen worden gearresteerd en is geïdentificeerd als de negentienjarige Nicolas Cruz. Beelden tonen hoe hij door politiemensen wordt weggeleid. De jongeman was in het verleden een leerling van de Marjory Stoneman Douglas High School, maar werd geschorst om disciplinaire redenen. Leerlingen die Cruz kennen, zeggen niet verrast te zijn. De verdachte werd naar een ziekenhuis gebracht, waar ook slachtoffers van de schietpartij werden opgevangen.

De sheriff zegt dat de agenten momenteel de websites van schutter uitpluizen en erg verontrustende informatie op het spoor gekomen zijn. Over het motief van de dader had hij nog geen informatie.

"Iedereen begon te rennen"

De school telt 3,200 studenten en 129 leerkrachten. Op livebeelden was te zien hoe hulpdiensten leerlingen en personeel naar buiten haalden. Een leerling vertelt hoe hij drie schoten hoorde en er massale paniek ontstond. "Iedereen begon te rennen", vertelt hij aan FOX 35 WOFL. "We dachten eerst dat het om een brandoefening ging, zoals we eerder vandaag hebben gehad, maar begrepen al snel dat er iets ernstigers aan de hand was."

De school ging in volledige 'lockdown'. Zwaarbewapende agenten begeleidden de studenten die aanwezig waren, naar buiten. De politie vroeg alle leerlingen die nog in de schoolgebouwen waren zich te verschansen en te wachten tot agenten hen in veiligheid brengen. Swatteams zijn de gebouwen nu systematisch aan het doorzoeken.

My little brother just sent me this video of the swat team evacuating his classroom at stoneman douglas. So scary but glad he's safe. @nbc6 @CBSMiami @NBCNews @wsvn @CBSNews pic.twitter.com/XNTtra221q Melody(@ Melody_Ball) link

Zie ook: Verdachte van schietpartij Florida bedreigde vorig jaar schoolgenoten: “Het zat eraan te komen”

Catastrofe

"Het is een catastrofe. Er zijn geen woorden voor", zei Israel. Hij vertelde ook dat de dader zonder incidenten ingerekend was. Hetzelfde verhaal bij Robert Runcie, hoofd van het schooldistrict: "Het is een hartverscheurende tragedie", verklaarde die. Hij zei ook dat de dader mogelijks de school binnen was gekomen tijdens de pauze. Er zouden geen waarschuwingen of bedreigingen ontvangen zijn in de aanloop naar de tragedie.

De schietpartij in Parkland was al de achttiende schietpartij op een Amerikaanse school dit jaar, zo zegt wapencontrolegroep Everytown for Gun Safety. Daaronder vallen ook schietpartijen waarbij mensen zelfmoord pleegden en waarbij niemand gewond raakte.

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting Broward Sheriff(@ browardsheriff) link

So far we have at least 14 victims. Victims have been and continue to be transported to Broward Health Medical Center and Broward Health North hospital. #StonemanShooting Broward Sheriff(@ browardsheriff) link

NEW: Photo from a student in the school barricaded in a classroom at Marjory Stoneman Douglas High where an active shooter incident is underway pic.twitter.com/rBVrENjtCM CBS Evening News(@ CBSEveningNews) link

De koepel waartoe de betrokken school behoort, heeft intussen ook een verklaring via Twitter de wereld ingestuurd. Ook Democratisch senator Bill Nelson van Florida deelde zijn medeleven al mee aan de slachtoffers en hun nabestaanden.

Praying for everyone at Marjory Stoneman Douglas High School. Just spoke with Broward Undersheriff to ensure they have everything they need. And just spoke to FBI to make sure all federal resources are being made available to help. Will continue to monitor closely. Bill Nelson(@ SenBillNelson) link

Our worst fears are being realized. It looks like it’s a number of fatalities. Praying for all those students, families and school members affected at Marjory Stoneman Douglas High School. Bill Nelson(@ SenBillNelson) link