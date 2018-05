LIVE: Schietpartij in middelbare school in Houston: zeker 8 doden, schutter gearresteerd IVI

18 mei 2018

15u42

Bron: AP, CNN, ABC 14 Bij een schietpartij in een middelbare school in Houston, Texas, zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat melden de autoriteiten. De politie is massaal ter plaatse. De schutter is ondertussen gearresteerd, zo meldt de onderdirecteur van de school.

Er zijn zeker acht mensen omgekomen, zo bevestigt de politie. De school meldt ook dat er "verschillende gewonden" zijn gevallen tijdens de schietpartij, maar heeft niet gezegd hoeveel er precies zijn.

Het aantal gewonden is nog niet bevestigd. Sommige media spreken van minstens vier. Een van de gewonden is een politieagent, maar het is niet duidelijk hoe zwaar zijn verwondingen zijn. Volgens dokter David Marshall van het ziekenhuis van de Universiteit van Texas (UTMB) wordt op dit moment zeker één gewonde geopereerd, het zou gaan om een volwassen man. Het ziekenhuis bevestigt ook dat het op dit moment drie slachtoffers verzorgt, een ervan is jonger dan 18 jaar.

Over de dader is officieel nog geen informatie gegeven, maar volgens de Amerikaanse zender ABC was het een student van de school. Dat zouden politiebronnen hebben bevestigd aan de zender.

Brandalarm

De lessen waren nog maar net begonnen toen volgens verschillende getuigen het brandalarm afging, rond 7.45 uur lokale tijd. Toen ze hun klaslokalen verlieten, hoorden ze geweerschoten, vertellen getuigen aan CNN.

Een andere getuige vertelt ABC News dat zijn vriend het brandalarm heeft laten afgaan toen hij iemand met een wapen in de gang zag rondwandelen, om zo iedereen in de school te waarschuwen. De schutter zou een klaslokaal zijn binnengegaan tijdens de tekenles en daar beginnen schieten zijn.

Leerlingen worden naar buiten begeleid door de politie. Hun rugzakken worden gecontroleerd. De politie onderzoekt het gebouw en de omgeving nog verder, maar de situatie is wel onder controle.

De school had een paar weken geleden nog een oefening gehouden om de leerlingen te leren hoe ze moeten reageren als er een schutter in de school is.

A group of students outside Santa Fe High School were just directed by police to a nearby field and told to empty their backpacks, video from CNN affiliate KTRK shows. pic.twitter.com/vOzxrzXp70 Brian Ries(@ moneyries) link