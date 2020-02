LIVE. Sanders leidt Democratische voorverkiezingen New Hampshire, Buttigieg loopt in RL

12 februari 2020

01u49

Bron: CNN, ANP 1 Bernie Sanders ligt op koers om de Democratische voorverkiezingen van New Hampshire te winnen. Na telling van 82 procent van de stemmen gaat de Senator uit New York aan kop met 26 procent van de stemmen.

Pete Buttigieg is met een inhaalrace bezig en volgt met 24 ,3 procent van de uitgebrachte stemmen. Amy Klobuchar deed het verrassend goed en behaalde voorlopig 19,9 procent. Voormalig vicepresident Joe Biden stelde opnieuw teleur met slechts 8,5 procent.

Deze pagina wordt continu bijgewerkt met de laatste informatie.

Tijdens de Democratische voorverkiezingen in New Hampshire mochten alle volwassenen die niet als Republikeinse kiezer geregistreerd stonden, meedoen. Ook de zogenaamde ‘onafhankelijke stemmers’ konden dus invloed op het resultaat uitoefenen.

Er zijn in totaal 24 afgevaardigden te behalen voor de kandidaten. Het zijn immers de afgevaardigden die uiteindelijk tijdens de Nationale Democratische Conventie bepalen wie de Democratische presidentskandidaat wordt.

Joe Biden alweer in South Carolina

In tegenstelling tot de andere kandidaten, wachtte Joe Biden niet op het sluiten van de stemlokalen in New Hampshire. Biden, wiens resultaten opnieuw teleurstellen, had de bui al zien hangen en reisde meteen door naar de staat South Carolina, waar 29 februari voorverkiezingen worden gehouden. Vanuit zijn hoofdkwartier in de stad Columbia sprak hij zijn aanhang toe: “We komen terug naar New Hampshire”, zei hij vol vertrouwen. Ondanks de tegenvallende resultaten gaat Biden er nog steeds vanuit dat hij de kandidatuur van de Democraten zal winnen.

Volgens CNN heeft geen enkele (voormalige) vicepresident het zo slecht in de voorverkiezingen van New Hampshire gedaan als Biden.

Amy Klobuchar gaat door

De 59-jarige Amy Klobuchar had een beduidend betere avond. De senator uit Minnesota deed het verrassend goed in New Hampshire. “Hallo Amerika, ik ben Amy Klobuchar en ik zal Donald Trump verslaan", daarmee begon ze haar toespraak in de plaats Concord, New Hampshire. De senator liet haar supporters meteen weten door te gaan met de voorverkiezingen in de staten Nevada en South Carolina.

Yang, Bennett geven op

Een teleurgestelde Andrew Yang liet na de eerste exitpolls van de voorverkiezingen in de staat New Hampshire aan zijn medewerkers weten dat eerste uitkomsten “niet het resultaat zijn waar we zo hard voor hebben gevochten”.

De 45-jarige Yang, die geen politieke achtergrond heeft, had in de afgelopen weken verrast door langer in de race te blijven dan meer ervaren politici en door op te vallen bij debatten. De zoon van Taiwanese migranten had zijn kandidatuur in 2017 gesteld met als belangrijkste boodschap een basisinkomen van 1000 dollar per maand voor iedere volwassen Amerikaan.

Ook senator Michael Bennet staakte zijn campagne voor de nominatie van de Democraten. De 55-jarige senator uit Colorado maakte dat kort na de exitpolls bekend.

New Hampshire is de tweede staat in de VS waar de voorverkiezingen worden gehouden, nadat vorige week Iowa het spits afbeet. Daar wist Pete Buttigieg nipt de verkiezingen te winnen, voor rivaal Bernie Sanders - die wel de popular vote won. Grote verliezer in Iowa was Joe Biden, die op de vierde plaats eindigde. De voorverkiezingen in Iowa verliepen chaotisch door problemen met de app die de resultaten moesten verwerken, daarom waren pas een dag later alle stemmen geteld.

