LIVE: "Russische raket haalde vlucht MH17 neer" tdm; Cyril Rosman

24 mei 2018

11u14

Bron: VTM NIEUWS; AD.nl 2 De installatie waarmee de Buk-raket werd gelanceerd die vlucht MH17 fataal werd, is afkomstig van het Russische leger. De installatie was onderdeel van de 53e 'anti aircraft missile brigade' van de Russische federatie in Koersk. Dat heeft onderzoeker Wilbert Paulissen van het Joint Investigation Team (JIT) gezegd op een persconferentie in het Nederlandse Bunnik.

Hij zei erbij dat het onderzoekscollectief Bellingcat al eerder tot dezelfde conclusie was gekomen. In het team werken Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne nauw samen. Het doel van het onderzoeksteam is te achterhalen hoe de ramp kon gebeuren en de verdachten voor de rechter te brengen.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders en 6 Belgen. De fatale vlucht was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië.

Oost-Oekraïne

Uit eerder onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bleek al dat MH17 is neergehaald door een BUK-raket. Die raket was afgeschoten vanuit Oost-Oekraïne, een gebied dat onder controle stond van pro-Russische rebellen.



Het JIT kwam daarna met nog meer informatie: de gebruikte BUK-installatie kwam vanuit Rusland en is de dag na de aanslag daar weer naar toe terug gereden. De onderzoekers stelden zo'n 100 betrokkenen in beeld te hebben, maar gaf geen namen. Onderzoekscollectief Bellingcat deed dat wel, die private onderzoekers wijzen de Russische 53e Luchtafweerbrigade aan als het schuldige legeronderdeel. Dat deden ze op basis van onderzoek van foto's van de BUK en social media. Zij kwamen met namen van zo'n betrokken militairen en separatisten.

Berechting in Den Haag

Het JIT, dat onder leiding staat van de Nederlandse Hoofdofficier van Justitie Fred Westerbeke van het Landelijk Parket, wil eerst voldoende bewijs tegen individuele personen hebben voordat het met namen naar buiten komt. Dat bewijs is, door een gebrek aan medewerking vanuit Rusland, moeilijk te verkrijgen. Het JIT heeft nog steeds als doel de verdachten uiteindelijk voor een rechtbank in Den Haag te brengen.



Westerbeke vanochtend: ,,We hadden al groep van 100 mensen in beeld en we hebben de rol van een flink deel van hen nu duidelijker in beeld. Maar als we nu zeggen wat we weten, kan dat het onderzoek schaden. Dat zal in de rechtszaal komen."

Verslaggever Cyril Rosman is bij de persconferentie aanwezig: