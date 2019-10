LIVE. Rookpluimen in Syrië ondanks staakt-het-vuren HAA

18 oktober 2019

08u47

Bron: AFP 3 In de Syrische grensstad Ras al-Aïn wordt er volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) sporadisch gevochten, ondanks het staakt-het-vuren in Syrië dat de VS en Turkije gisteren zijn overeengekomen. Op onderstaande live beelden zijn ook rookpluimen te zien.

“Er zijn nu en dan kanonschoten, en er zijn schoten te horen in de stad Ras al-Aïn”, zei de directeur van het SOHR, nadat Turkije eerder aanvaardde onder voorwaarden zijn offensief vijf dagen op te schorten. “In de andere delen van het noorden van Syrië heerst een voorzichtige rust.”



Koerdische bronnen vertelden aan het Duitse persagentschap dpa dat Ras al-Aïn beschoten werd door Turkije, en dat daarbij een ziekenhuis werd geraakt waar vele gewonden verzorgd worden.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence kondigde gisterenavond in Ankara aan dat Turkije zijn offensief in het noorden van Syrië vijf dagen ging stopzetten, als de Koerden zich gedurende die tijd uit de grensstrook van 32 kilometer diep zouden terugtrekken. Turkije wil het betrokken gebied al maanden omvormen tot een “veiligheidszone”. Pence maakte het bestand gisteren bekend na zijn ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Het Turkse leger viel het noorden van het buurland vorige week binnen. Het wil de Koerdische YPG-militie uit het grensgebied verdrijven en daarna een bufferzone van zo’n 30 kilometer opzetten.