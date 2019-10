LIVE. Rookpluimen en ook vijf burgerslachtoffers ondanks staakt-het-vuren in Syrië HAA ADN

18 oktober 2019

08u47

Bron: AFP, Belga 9 In het noorden van Syrië zijn vandaag minstens vijf burgers omgekomen door een Turkse luchtaanval op het dorp Bab al-Kheir dicht bij grensstad Ras al-Aïn, ondanks het staakt-het-vuren. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Gisteren maakte de Amerikaanse vicepresident Mike Pence bekend dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan een staakt-het-vuren voor Syrië aanvaard had. Turkije zou zijn militaire operatie in het noorden van Syrië 120 uur staken, zodat de Syrisch-Koerdische milities zich uit het grensgebied konden terugtrekken. De Koerdische troepen toonden zich bereid de wapenstilstand te respecteren. Maar Turkije heeft het bestand met zijn luchtaanval geschonden, stelt hun woordvoerder vandaag.

In grensstad Ras al-Aïn zelf wordt er volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten momenteel sporadisch gevochten. Op bovenstaande livebeelden zijn ook rookpluimen te zien. “Er zijn nu en dan kanonschoten, en er zijn schoten te horen in de stad”, zei de directeur van het SOHR. “In de andere delen van het noorden van Syrië heerst een voorzichtige rust.” Koerdische bronnen vertelden aan het Duitse persagentschap DPA dat Ras al-Aïn beschoten werd door Turkije, en dat daarbij een ziekenhuis werd geraakt waar vele gewonden verzorgd worden.

Het Koerdisch Instituut in Sint-Joost-ten-Node zegt vandaag in een reactie “tevreden te zijn met het staakt-het-vuren in Syrië”. Maar de organisatie is niet te spreken over de eis tot terugtrekking. Het instituut wijst er eveneens op dat Ras al-Aïn, ondanks het staakt-het-vuren, volgens verschillende berichten nog altijd wordt bestookt door Turkije.

“Zoveelste klap in hun gezicht”

“De Turkse eis dat de overwegend Koerdische YPG/YPJ-milities en hun Arabische, christelijke en andere bondgenoten uit de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) de grensregio tot 30 km zuidelijk moeten verlaten, is totaal onredelijk en onaanvaardbaar”, zo stelt het Koerdisch Instituut. “Dat zou immers de Turkse bezetting betekenen van de voornaamste Koerdische steden en dorpen die nu nog niet bezet zijn door Turkije.

“Dit is geen ‘grote dag’ voor de Koerden, zoals president Trump gisteren triomfantelijk aankondigde, maar een zoveelste klap in hun gezicht”, klinkt het nog. “Turkije en zijn huurlingenmilities moeten onmiddellijk stoppen met deze illegale bezettingsoorlog en zich terugtrekken uit het gebied.”