LIVE. Rellen op eerste verjaardag ‘gele hesjes’ in Parijs: politie zet traangas in tegen relschoppers LH

16 november 2019

11u50

Bron: ANP, Reuters, Belga 40 Bij de eerste verjaardag van het protest van de gelehesjesbeweging wordt er opnieuw gemanifesteerd in Parijs en andere Franse steden. In de hoofdstad moest de politie deze voormiddag traangas inzetten. Ze kwam ook tussenbeide toen honderd demonstranten de ringweg van Parijs wilden bezetten. Er werden om 14 uur al 46 arrestaties verricht. Op de Place d’Italie is de situatie uit de hand gelopen. Vooral in het zwart geklede relschoppers gooiden met projectielen naar de politie, en staken vuilnisbakken en auto’s in brand.

Het hoofdbureau van politie maakte ook bekend dat ruim 1.200 mensen preventief zijn gecontroleerd, aldus de zender France Info. Duizenden mensen worden in de Franse hoofdstad verwacht voor demonstraties op de eerste verjaardag van wat de gelehesjesbeweging wordt genoemd.

De Boulevard Périphérique, de ringweg van Parijs, werd korte tijd ter hoogte van de Porte de Champerret geblokkeerd.

Betoging afgelast

Op de Place d’Italie in het zuiden van de Franse hoofdstad hing de hele middag een gespannen sfeer. Er werden barricades opgeworpen, winkelramen ingegooid en houten pa­let­ten en vuilnisbakken in brand gestoken. Er werd ook met stenen gegooid. De oproerpolitie zette traangas en het waterkanon in om de menigte uiteen te drijven. De politie besliste ook om een optocht, die om 14 uur aan dat plein had moeten vertrekken, te annuleren.



Volgens tv-zender BFMTV probeerden ‘blackblocs’, in het zwart geklede militanten, de brandweer te verhinderen bluswerken uit te voeren.

Demonstratieverbod op Champs-Elysées

De autoriteiten hebben voor verscheidene plekken in de stad, waaronder de Champs-Elysées, demonstratieverboden afgekondigd. Zeker vijf mensen die zich in die gebieden ophielden hebben een boete gekregen. Daarnaast blijven verschillende Parijse metrostations gesloten.

De eerste grote protestactie van de gele hesjes in Frankrijk vond op 17 november 2018 plaats. De actie was toen gericht tegen de hoge brandstofprijzen, maar al snel werd het een bredere protestbeweging. In de maanden daarop zijn duizenden mensen op straat gekomen tegen het sociale en fiscale beleid van president Emmanuel Macron. Vooral in Parijs kwam het daarbij regelmatig tot rellen.

De beweging, die de voorbije maanden veel aanhang verloor, heeft vandaag ook acties gepland in onder meer Bordeaux, Rijsel, Lyon, Marseille, Nantes en Toulouse. Daar verloopt alles vooralsnog rustig.