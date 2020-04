LIVE. Recordaantal doden op een dag in VS - Secretaris-generaal VN: “Ergste wereldcrisis sinds Tweede Wereldoorlog”

In ons land zijn gisteren 98 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd. Ook een twaalfjarig meisje is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal liggen bijna 5.000 mensen in het ziekenhuis. In de VS, een van de zwaarst getroffen landen door het virus, werd een recordaantal doden geregistreerd: 865 mensen stierven aan Covid-19. In New York, de zwaarst getroffen regio, sterft elke negen minuten één persoon. De Amerikaanse president Trump waarschuwt voor “twee zeer pijnlijke weken” , terwijl de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres spreekt over “ de ergste wereldcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog ”. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.