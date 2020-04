LIVE. Record van bijna 1.200 doden op één dag in VS, cruiseschip Zaandam aangemeerd in Florida

• Er zijn in België 183 nieuwe sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het nieuwe coronavirus. Het totale aantal overlijdens in ons land komt daarmee op 1.011 te staan.• Wereldwijd stijgt het aantal besmettingen boven 1 miljoen, het dodental klimt boven 50.000.• Er komen extra controles gelet op het mooie lenteweer dit weekend: wie toch naar zee rijdt , riskeert een boete van 250 euro.• In Italië werden 760 nieuwe overlijdens gemeld. Het aantal nieuwe doden per dag lijkt er geleidelijk aan af te nemen.• Spanje heeft de tragische kaap van meer dan 10.000 doden bereikt.• De VS verbreken het record van het meeste doden op een dag : er werden de afgelopen 24 uur 1.169 overlijdens geregistreerd.