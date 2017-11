LIVE: "Puigdemont en vier ministers hebben zich vrijwillig aangemeld bij de politie" TT

13u20

Bron: Belga 1 REUTERS De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en vier van zijn ministers zouden zich vrijwillig hebben aangemeld bij de Belgische politie. Dat melden Spaanse media. Het parket van Brussel houdt om 14 uur een persconferentie over de vijf Europese aanhoudingsbevelen die Spanje heeft uitgevaardigd. U kan de persconferentie hier live volgen.

Volgens El Pais zouden Puigdemont en de vier anderen zich hebben aangeboden bij een politiekantoor in de Koningsstraat in Brussel, samen met hun advocaten. Ze zouden zich niet hebben aangegeven bij het parket van Brussel, waar de internationale pers zich heeft verzameld.

Het parket van Brussel onderzocht de voorbije twee dagen aanhoudingsbevelen. Er is alvast nog geen enkele arrestatie bevolen, aldus het parket aan Belga.

Eens het onderzoek is afgerond, kunnen de betrokkenen uitgenodigd worden voor verhoor, zichzelf aanbieden of onmiddellijk door agenten worden gearresteerd. In dat laatste geval worden ze van hun vrijheid beroofd, maar krijgen ze niet noodzakelijk de handboeien om als ze geen risico voor de agenten inhouden en als er geen risico op een vlucht is.

"Wij hebben contacten met de advocaten van de vijf personen", zei het parket vanmorgen nog aan VTM Nieuws. Gisteren zei Puigdemont in een Nederlandstalige tweet al dat hij volledig zal meewerken met het Belgische gerecht.

Onderzoeksrechter

Pas nadat Puigdemont en de vier anderen voor de politie zijn verschenen, kan er een onderzoeksrechter worden aangesteld. Die zal dan binnen de 24 uur beslissen over wat er met het vijftal moet gebeuren. Hij kan hen aanhouden, zoals Spanje wil, de aanhouding weigeren of hen onder voorwaarden vrijlaten.

Komt het aanhoudingsbevel er, dan belandt het dossier bij de raadkamer, die binnen de twee weken de beslissing moet goedkeuren of afkeuren. Daarna kunnen de beschuldigden nog in beroep gaan voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die opnieuw twee weken de tijd heeft om een oordeel te vellen. Ook na die beslissing is er nog een mogelijkheid tot Cassatieberoep.

EPA Voor het kantoor van het parket wachten verschillende journalisten op meer nieuws over Puigdemont.