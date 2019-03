LIVE. Premier May houdt laatste pleidooi voor haar akkoord: “Dit is de laatste kans om de brexit te garanderen” TT

29 maart 2019

12u10

Bron: Reuters, Belga, BBC, The Guardian 9 De Britse premier Theresa May legt vanmiddag, op de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de EU had moeten verlaten, haar brexitakkoord voor de derde keer voor aan het parlement. Als de parlementsleden haar deze keer wel steunen, dan krijgt het Verenigd Koninkrijk uitstel tot 22 mei. Verwacht wordt dat de stemming in het parlement bijzonder nipt wordt. Volg de ontwikkelingen hier live via de stream of in het liveblog.

Wat zijn de scenario’s?

Er zijn nog ruwweg drie grote scenario’s te onderscheiden.

1. Het Lagerhuis keurt het echtscheidingsakkoord goed



Het Verenigd Koninkrijk krijgt dan van de Europese Unie uitstel tot 22 mei om uit de Europese Unie te stappen, zodat het Britse parlement nog tijd heeft om de nodige wetgeving daarvoor goed te keuren. Het betekent echter niet dat daarmee alles in kannen en kruiken is. Het Britse parlement moet dan nog altijd voor 22 mei de politieke verklaring over de toekomstige relatie met de EU goedkeuren, en het is lang niet zeker dat ook daarvoor een meerderheid is. Goedkeuring vandaag betekent ook dat premier May na de brexit haar ontslag geeft.

2. Het Lagerhuis keurt het echtscheidingsakkoord niet goed, lang uitstel



Wordt het echtscheidingsakkoord straks opnieuw verworpen, dan komt de datum van 12 april in beeld. Voor die dag moeten de Britten dan aan de Europese Unie laten weten wat ze willen doen. Mogelijk komt er dan lang uitstel van minstens een jaar, maar dan moet het Verenigd Koninkrijk toch nog meedoen aan de Europese verkiezingen.

3. Het Lagerhuis keurt het echtscheidingsakkoord niet goed, brexit zonder akkoord

Vraagt het Verenigd Koninkrijk voor 12 april geen lang uitstel, dan is de harde brexit zonder akkoord een feit. Het land verlaat dan op die dag de Europese Unie, zonder overgangsmaatregelen.