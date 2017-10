LIVE: Politie schiet met rubberkogels in Barcelona kv sam

06u03

Bron: Reuters 260 AP In Catalonië zijn naar verluidt drie kwart van de stembureaus open voor een referendum over de onafhankelijkheid. De centrale overheid in Spanje doet er alles aan om dat te verhinderen en noemt de volksraadpleging illegaal. De Catalaanse regering heeft deze ochtend plots de regels van het referendum aangepast, waardoor kiezers nu hun kiesbrief thuis kunnen afdrukken en in om het even welk stembureau hun stem kunnen uitbrengen. Op sommige plaatsen was de situatie verhit. Politie viel in Girona met geweld binnen in het kiesbureau waar de Catalaanse premier zou gaan stemmen, terwijl in Barcelona de politie met rubberkogels schoot om mensen uit elkaar te drijven.

Voor een aantal stembureaus in Barcelona stonden vanmorgen al lange rijen van mensen te wachten. Sommigen brachten zelfs de nacht door in hun stemlokaal. Ze wilden zo verhinderen dat de Guardia Civil de stembusgang zou verhinderen. Een konvooi van zo'n 100 politiewagens, anonieme wagens en een bus met agenten van de Guardia Civil is vertrokken uit de haven van Barcelona om de orde te handhaven, zo schrijft Reuters.

AFP

Uit heel Spanje zijn duizenden politieagenten gedetacheerd naar Barcelona om te verhinderen dat het referendum plaatsvindt. Ze hebben postgevat aan stembureaus. Op enkele plaatsen zijn stembussen in beslag genomen volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt de toegang tot kantoren versperd, op andere plaatsen kijkt de politie gewoon toe. Het gaat in dat laatste geval om agenten van de Catalaanse Mossos d'Esquadra. Het gerecht had de regionale politie gevraagd om 6 uur ten laatste tussenbeide te komen om de betogers te verdrijven. Maar de Mossos antwoordden dat ze dat alleen zouden doen als er risico was op problemen. (lees hieronder verder)

REUTERS

AFP

Geweld

De Spaanse krant El Pais maakt op haar website melding van verschillende incidenten, waarvan de meeste in Barcelona en één in Girona. De Spaanse oproerpolitie is daar vanochtend met geweld binnengevallen in het stembureau waar de Catalaanse premier Carles Puigdemont omstreeks 9.30 uur zou gaan stemmen. Op beelden op de sociale media is te zien hoe de agenten een deur inslaan. Om 9 uur al hadden agenten een cordon gevormd rond het sportcentrum in Girona. Nadat ze het stembureau waren binnengevallen, namen de agenten het stemmateriaal in beslag.

AFP

AFP

Jordi Sanchez, voorzitter van de separatistische beweging ANC, tweette een foto van Puigdemont die ging stemmen in Cornella de Terri, een dorpje in de provincie Girona. "Ze kunnen de stem van het volk niet stil krijgen", schrijft Sanchez. "We zullen stemmen en we zullen winnen." (lees hieronder verder)

El president Puigdemont vota. No poden silenciar la veu d'un poble. Votarem i guanyarem pic.twitter.com/lQYf3Wq5ki — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 30 september 2017

Drie kwart van de stembureaus geopend

"73 procent van de bureaus is open", zegt Jordi Turull, woordvoerder van de Catalaanse regering, in een persconferentie. Turull riep de Catalanen op massaal te gaan stemmen maar vroeg de bevolking wel de kalmte te bewaren.

15. National Police riot squad acts at a third polling station in Barcelona. Uses force.

Video @naciopolitica pic.twitter.com/6pw32lYAGg — Matthew Bennett (@matthewbennett) 1 oktober 2017

"Illegale referendum heeft niet plaatsgevonden"

Enric Millo, de vertegenwoordiger van de Spaanse regering in Catalonië, zegt op televisie dat De Guardia Civil enkel heeft gehandeld om de wet te respecteren. Het Grondwettelijk Hof had eerder al de organisatie van het referendum verboden.



Volgens hem is door de politieactie "het illegale referendum onmogelijk gemaakt". "Het enige doel was om te verzekeren dat het illegale referendum niet zou plaatsvinden en dat het Spaanse en Catalaanse volk zouden kunnen blijven samenleven, in vrede en vrijheid, zoals de afgelopen veertig jaar (...) Het referendum heeft niet plaatsgevonden. We zullen niet aanvaarden dat een regering die door een radicale minderheid gegijzeld wordt, zijn ideeën aan de samenleving oplegt".



Millo haalt wel uit naar de Catalaanse politie, de Mossos d'Esquadra, omdat die ondanks een bevel uit Madrid toch niet waren tussengekomen om stembureaus te sluiten. Ook de Catalaanse regering krijgt ervan langs: hij verwijt hen "ongelofelijke onverantwoordelijkheid" en hekelt ook het feit dat de separatisten de spelregels nog op het laatste moment hebben gewijzigd.

AFP

AP

Rubberkogels

In Barcelona heeft de oproerpolitie rubberen kogels afgevuurd, om de betogers uit elkaar te drijven. Op beelden is onder meer te zien hoe een agent zijn wapen richt op een auto en een kogel afvuurt. Er zouden al twee mensen gewond geraakt zijn door politiegeweld.



Een correspondent van Sky News in Barcelona meldt dat politievoertuigen metalen hekkens omver rijden om de weg vrij te maken. De correspondent toont een van de grote rubberen projectielen die de politie afvuurde. Eerder op de dag postte Pablo Iglesias, leider van de partij Podemos, al beelden van bebloede betogers.



"We waren verplicht om te doen wat we niet hadden willen doen", zegt Milo over het politieoptreden. Volgens Millo viseert de politie "het stemmateriaal en niet de mensen".

AP

Verzet

De Spaanse premier Mariano Rajoy bleef de afgelopen weken herhalen dat het referendum zeker niet zou doorgaan. De voorbije dagen heeft de politie al verscheidene Catalaanse ambtenaren gearresteerd, pamfletten en 12 miljoen stembiljetten in beslag genomen en vele van de 2.300 scholen die dienst moeten doen als stemlokaal, afgesloten. De Spaanse autoriteiten hebben ook het systeem waarmee de stemmen van het referendum in Catalonië geteld worden, uitgeschakeld.



De Catalaanse leiders weigerden echter om het referendum te annuleren. Duizenden aanhangers van de pro-separatistische plannen hebben de voorbije twee nachten doorgebracht voor de ingang van de nog niet verzegelde stemlokalen om te vermijden dat de politie deze kan afsluiten.

AP

Getty Images

Lagere opkomst

Meer dan 5,3 miljoen Catalanen zijn opgeroepen te gaan stemmen, maar tegenstanders gaven al aan dat zij niet zullen opdagen. Carles Puigdemont, president van de regio Catalonië, had aanvankelijk gezegd dat de Catalaanse overheid binnen 48 uur de onafhankelijkheid zou uitroepen als het 'ja-kamp' zou winnen, maar door het hevige optreden van het bewind in Madrid wordt er gevreesd voor een lagere opkomst. De Catalaanse separatisten verwachten nu dat nog zo'n één miljoen Catalanen gaan instemmen met onafhankelijkheid voor Catalonië. Ze halveren daarmee hun verwachtingen. Stemmen kan tot 20 uur.

AP

Photo News Honderden Catalanen brachten de nacht door voor de ingang van de stemlokalen.

Minderheid

Zo'n 40 procent van de Catalanen is voorstander van de onafhankelijkheid, zo blijkt uit de peilingen. De meerderheid van de bevolking is echter wel voorstander van een referendum over het onderwerp. De regio, die 7,5 miljoen inwoners telt, heeft een economie die groter is dan die van Portugal.

Buitenlandse Zaken heeft de Belgen die zich in Catalonië bevinden, opgeroepen voorzichtig te zijn.

AFP

Getty Images

REUTERS

AFP

Getty Images

AFP