LIVE. Politie Hongkong schiet met scherp op 70ste verjaardag Volksrepubliek, betoger zwaargewond

Politie Hongkong schiet met scherp op 70ste verjaardag Volksrepubliek, betoger zwaargewond

01 oktober 2019

11u50

Bron: Belga 14 Bij nieuwe betogingen in Hongkong heeft de politie voor het eerst met scherp geschoten. Daarbij is zeker een betoger gewond geraakt door een kogel in de borst, zo melden verschillende media. Het zou volgens de South China Morning Post de eerste betoger zijn die gericht onder vuur is genomen sinds het begin van de protesten. Onduidelijk is wie de kogel afvuurde. Ook is onbekend hoe het slachtoffer er aan toe is. Volg de ontwikkelingen hier live.

Ondanks een uitdrukkelijk verbod zijn opnieuw duizenden actievoerders de straat op gegaan in Hongkong om te demonstreren voor mensenrechten en democratie. Omdat China de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek viert, wilden de autoriteiten in Hongkong niet dat er gedemonstreerd werd. Veel activisten trekken zich daar niets van aan. Politie gebruikt traangas om betogers uiteen te drijven. Het metroverkeer in Hongkong is door de protesten voor grote delen platgelegd.

De Chinese autoriteiten willen vermijden dat protesten de centrale regering in Peking in verlegenheid brengen. Burgerrechtenorganisatie CHRF zei gisteren dat de autoriteiten weigeren toestemming te geven voor een mars vandaag.

Al bijna vier maanden lang worden er bijna dagelijks betogingen gehouden tegen de toenemende invloed van China en voor democratische hervormingen. In de aanloop naar China's verjaardag zijn de spanningen nog verder opgelopen. Bij de protesten van afgelopen weekend heeft de politie naar eigen zeggen 157 mensen gearresteerd, onder wie 67 studenten.

